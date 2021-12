El PSOE denuncia que la Comunidad invertirá el próximo año en Cartagena 300 euros menos por habitante

La viceportavoz del PSOE en la Asamblea Regional de Murcia Carmina Fernández ha calificado los presupuestos autonómicos para 2022 de "muy injustos y vergonzosos" para Cartagena porque "se ha disminuido el gasto en inversiones totales de la administración regional, incluido el Servicio Murciano de Salud, en 3,33 millones de euros, lo que supone un retroceso del 16,82 %".

En una rueda de prensa de Manuel Torres y Carmina Fernández, los socialistas lamentan la falta de inversiones en sanidad, descontaminación, carreteras y la ZAL.



"No tienen excusa para justificar que se disminuya el gasto en Cartagena cuando a nivel regional se va a invertir más de 170 millones más que el año pasado", ha señalado antes de asegurar que las inversiones han subido en toda la región más del 43 % al pasar de 256,42 millones en 2021 a 369,05 en 2022 en el proyecto en tramitación parlamentaria.



Ha considerado que las cifras de inversión por habitante "son igualmente rotundas", porque mientras que la media regional es de 369 euros, en Cartagena apenas alcanzará los 75, "es decir, 293,6 euros menos perciben los cartageneros y cartageneras que el resto de ciudadanos de la región", ha lamentado.



Los presupuestos "no contemplan actuaciones imprescindibles para la ciudad como la zona de actividades logísticas, el hospital del Rosell a pleno rendimiento, la descontaminación de terrenos, la carretera de acceso oeste (RM 332), el desdoblamiento de la F 36 o el patrimonio histórico, entre otras".



Ha adelantado que presentarán una batería de enmiendas para "corregir las enormes deficiencias que el PP no aborda en estos presupuestos", que espera que el partido en el Gobierno "tenga la decencia de apoyarlas por el bien de Cartagena"