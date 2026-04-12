El psicólogo infantil Javier De Haro, advierte sobre los niños que muerden: "Es importante el mordisco, pero más el antes y el después de ese momento"

Que un hijo muerda es una situación que alarma bastante a los padres, generando un gran malestar tanto en el niño que muerde como en el que es mordido y en sus familias. Sin embargo, para el psicólogo infantil y educador Javier de Haro, más allá de la propia conducta, este acto es una señal clave. "Muchas veces el que un niño muerda es el indicador que nos quiere decir que necesita algo", asegura el experto, "algo que no sabe expresar o manejar y para lo que necesita ayuda".

Hay que diferenciar la etapa evolutiva. Un bebé en fase oral explora el mundo con la boca y un mordisco aislado es normal. La situación cambia cuando el niño ya debería tener cierto lenguaje y habilidades sociales, en torno a los cuatro años. A esa edad, morder ya no responde a la evolución natural, sino que es un "signo de que necesita algo", según De Haro.

COPE Educador y psicólogo

Frustración, imitación y falta de habilidades

La frustración es uno de los principales detonantes. "Cuando un niño no sabe expresar con lenguaje algo, cuando no sabe regular sus emociones y recurre a ese impulso de morder", puede convertirse en un hábito preocupante. A esto se suma la falta de habilidades sociales para resolver conflictos o un retraso en el lenguaje expresivo que le impide comunicarse de otra manera.

Otro de los motivos que pueden llevar a un niño a morder es la imitación. De Haro confirma que han observado casos de niños que, sin tener esa conducta, "acaban incluso también por hacerlo ellos mismos" tras ver a otros hacerlo, en una especie de efecto contagio.

Es importante saber el motivo de la acción, pero también cómo se siente y la mejor forma en la que actuar.

El sheriff de los mordiscos: una misión positiva

El psicólogo advierte de un "pequeño error" que cometen los padres: centrarse solo en el castigo. Propone un enfoque innovador que funcionó en un colegio con un niño que mordía. "Lo pusimos de sheriff para vigilar que ningún otro niño mordiera, es decir, era el vigilante para que nadie mordiera", explica De Haro.

De esta forma, "algo que habitualmente se aborda desde el castigo, se aborda de una forma positiva", dándole al niño una misión para que se implique y "ayude a otros niños a que no sean mordidos". Se trata de poner el foco en la reparación y no solo en la reprimenda.

El que un niño muerda es el indicador que nos quiere decir que necesita algo" Javier De Haro Educador y psicólogo

Qué hacer en el momento del mordisco

Aunque el "pre" y el "post" son fundamentales, también hay que actuar en el momento. Lo primero es marcar el límite con firmeza: "no se muerde, hace daño". Inmediatamente después, hay que atender al niño que ha sido mordido y, finalmente, retirar al que ha mordido de la situación.

Sacarlo de la escena "no es un castigo", sino una forma de ayudarle a calmarse, ya que seguramente está desregulado emocionalmente. Una vez tranquilo, se le explica lo ocurrido y se investiga el motivo para enseñarle alternativas, como pedir un juguete en lugar de morder.

El experto recomienda tener paciencia, ya que morder es un impulso y la reacción no es inmediata. Sin embargo, si la conducta "se demora en el tiempo, es muy intensa o habitual", es bueno incluir un profesional en la ecuación y lograr que el colegio y la casa trabajen de la misma forma.

De igual modo habla de reparar el daño con un abrazo o una frase de consuelo y no solo una petición de perdón exigida al instante. El niño debe ser consciente de que ha hecho daño y querer remediarlo. No se trata tanto de un castigo, sino de 'reparar' el dolor.