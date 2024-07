Un psicólogo advierte del error que cometes en la playa con tus hijos y que puede darte un susto: "Tragedia"

Si durante todo el año el esmero de padres, abuelos o tíos es cuidar de los niños y mantenerlo sanos y salvos, durante el verano la vigilancia es especialmente importante. Sin cole, el tiempo de playa o piscina es el mejor plan, pero también entraña peligros que no se tienen en la ciudad o en el pueblo.

La seguridad es fundamental para que el periodo estival se salve con la única dificultad de bajar millones de juguetes hasta la arena de la playa. Javier De Haro, educador y psicólogo, advierte de que los detalles marcan la diferencia con los niños y resalta la importancia de elegir bien los momentos para las actividades. "La supervisión en los momentos de playa o piscina es clave, porque lamentablemente hacen falta unos pocos segundos para tener un disgusto o una tragedia. Si no vamos a poder tener los cinco sentidos en los niños, es mejor bajar a bañarse en otro momento mejor".

Por eso, una de las claves que da es olvidar radicalmente la tecnología si se es responsable de los más pequeños: "Si vamos pendientes del móvil, la supervisión no es la adecuada y nos ponemos el peligro". También recomienda descartar el mantra "Eso a mí no me va a pasar".





El error que se comete

El experto apuesta siempre por dar autonomía a los niños y dejar que tomen decisiones, pero en este caso la propuesta es la contraria. "No podemos decirles que se bañen solo en la orilla, que se echen crema o que no se metan sin manguitos. Este tipo de seguridad es responsabilidad del adulto y no se puede delegar porque ellos son niños y no se les puede dar ese cargo a los chavales".

No solo hay consejos en las zonas de playa, evitando meterse con oleaje, perderse entre la gente o saltar desde rocas peligrosas, también recuerda que nunca hay que dejar solos a los niños en el coche. "A veces salimos a comprar sin planificación y llevamos al niño en el coche. Ni un minuto ni nada, no se les puede dejar solos en el vehículo porque se puede alargar la cosa y también estaríamos dejando la salud de los pequeños a la suerte".

Si hay riesgos, hay que analizar desde la mirada del niño para saber a qué nos exponemos. "Suena exagerado, pero en esto es mejor pasarse que las posibles consecuencias". De Haro cree que muchas veces no se tiene la mentalidad del riesgo. Recomienda que los interesados miren el Instagram del murciano Miguel Assal que ofrece muchos trucos, incluido que es mejor un chaleco que unos manguitos a la hora de poder volcar.

Con un poco de planificación, el verano puede ser el periodo maravilloso que se tiene en mente cuando se van acercando las vacaciones. Con más tiempo libre, también será fundamental, aunque es otro capítulo, vigilar los contenidos y la cantidad de horas que dedican los niños a las tecnologías, porque no es un peligro inminente, pero sí un riesgo a medio y largo plazo.