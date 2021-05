Prueban en Cartagena una nueva maquinaria ligera para retirar biomasa de las playas del Mar Menor

La Comunidad ha comenzado hoy una prueba piloto con maquinaria ligera para acelerar la retirada de biomasa en las playas de Estrella de Mar y Los Urrutias, en Cartagena, consistente en una miniexcavadora con un brazo de 5 metros para agilizar los trabajos, según ha explicado la directora general del Mar Menor, Miriam Pérez.



Pérez ha señalado que se ha acelerado la velocidad con la que el Mar Menor produce las algas que acaban en las playas en forma de biomasa, que se descompone por el calor y acaba generando fangos, si antes no se retira, por lo que han tenido que pedir el diseño de esta máquina dado que “con las condiciones del Mar Menor y el aumento de las temperaturas se hace imposible mantener la limpieza con medios exclusivamente manuales”.



Desde 2017, la Comunidad ha invertido “más de tres millones de euros y retirado más de 7.000 toneladas de biomasa”, según los datos de Pérez, que ha anunciado un nuevo contrato por importe de dos millones de euros para retirar biomasa, embarcaciones varadas y otros residuos de carácter sólido”, con una ejecución hasta finales de 2022.



“Nos falta el apoyo del Gobierno de España en la retirada de los fangos, los lodos y los secos”, ha demandado Pérez.



Esa misma demanda la ha realizado la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que ha explicado que continúan preguntando al Ministerio de Transición Ecológica qué parte de los 200 millones de euros presupuestados para el Mar Menor va a destinar a la retirada de fangos y secos, sin obtener respuesta.



“Con los recursos propios del Ayuntamiento retiramos en algas y en biomasas 60 toneladas y lo hicimos con nuestras brigadas, con nuestros trabajadores, con la técnica del rastrillo a mano”, ha asegurado Arroyo.



Ha añadido que el Ayuntamiento está elaborando unos pliegos de mantenimiento para todo el año en el litoral para realizar las tareas de mantenimiento y de retirada de biomasa “hasta donde tenemos permiso en aplicación de la ley de costas”.



Por su parte, el portavoz del comité científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, ha demandado “un protocolo para actuar, diferenciando el problema de la eutrofización del Mar Menor, que hay que resolverlo en la cuenca vertiente y en la gestión de las aguas, y lo que es el mantenimiento de las playas, porque no debe dejarse que se acumule la materia orgánica de esta manera”.



Ha insistido “en que el mantenimiento tiene que ser continuo porque cuando se acumula la primera capa se retira con facilidad, no hay que dejar que se acumule”.



Por último, el presidente de la asociación de vecinos del Carmolí, Agustín Donarie, ha reclamado “una cabeza visible que coordine todas esas tareas” y que “no haya un color, que aquí haya solo un objetivo: limpiar el Mar Menor y seguir teniendo esa joya”