Protesta espontánea de los hosteleros de Cartagena ante la Asamblea Regional

Cientos de hosteleros se han concentrado esta tarde en el Paseo de Alfonso XIII junto a la Asamblea Regional en Cartagena para protestar por la decisión de cerrar la hostelería desde el próximo sábado.

Al grito de "No tenemos la culpa" y "Queremos trabajar", empresarios y trabajadores del sector han cortado el Paseo y se han dirigido hasta la Plaza de España donde han desplegado una pancarta con la frase "No tenemos la culpa".

Los participantes se han convocado por las redes sociales desde este mediodía de manera espontánea cuando se ha hecho pública la decisisón tomada por Salud.

La patronal COEC ha criticado también la medida de cierre y "rechaza absolutamente que la hostelería sea señalada como actividad que favorece el contagio del virus COVID-19"

.

La confederación apoya al sector de la hostelería de la Comarca del Campo de Cartagena "que ha cumplido escrupulosamente con las medidas preventivas, y ha realizado una gran inversión en medidas anti Covid-19, destacando el trabajo realizado en este sentido por la patronal comarcal HOSTECAR. Restaurantes, cafeterías y bares no son los causantes del incremento de esta pandemia".

Desde COEC recuerdan que "Está demostrado que en otras regiones, con bares y restaurantes cerrados, el número de contagios se ha incrementado, lo que se traduce en que la hostelería no es el problema, y prueba de ellos es la inexistencia de contagios entre los profesionales que trabajan en el sector"

.

Considera que son otros los factores que han determinado la situación actual, como no respetar cuarentenas, las concentraciones masivas para hacer “botellón” y las fiestas ilegales.



"Instamos al Gobierno Regional a que reconsidere estas medidas, ya que no sólo afectan directamente al sector de la hostelería, sino al conjunto de las empresas de la Región. En caso contrario, deben proveerse las medidas económicas precisas para garantizar la supervivencia del tejido empresarial", ha manifestado Ana Correa.