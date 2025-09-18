"Prohibir fumar en terrazas es un avance, pero no basta: urge subir el precio del tabaco, advierten especialistas"

En el marco de la Semana del Cáncer de Pulmón, especialistas en salud pública y oncología han aplaudido la reciente medida del Gobierno que prohibirá fumar en terrazas de bares y restaurantes. Sin embargo, aseguran que esta decisión, aunque positiva, se queda corta ante la magnitud del problema. Desde distintos colectivos médicos se insiste: “Urge subir el precio del tabaco y adoptar más medidas contundentes para frenar esta epidemia silenciosa”.

Así lo expresa el doctor Javier Pérez Pallarés, neumólogo y vicepresidente de la Asociación de endoscopia respiratoria. “Es una gran noticia y una respuesta a una demanda que llevamos años haciendo a los distintos gobiernos. Pero no será suficiente. Esta epidemia no se detendrá con una sola medida”, explica.

El especialista recuerda que el cáncer de pulmón no solo es uno de los más letales, sino también uno de los más prevenibles. “El 85% de los casos están relacionados directamente con el consumo de tabaco. La única manera de frenar esto es conseguir que la gente deje de fumar. Y para eso, el aumento de precios ha demostrado ser una de las estrategias más eficaces en otros países”, señala.

Según los datos que maneja la fundación, en países donde se han aplicado políticas de aumento drástico de impuestos sobre los productos del tabaco y el envasado genérico obligatorio, el consumo ha disminuido hasta en un 15%. “Cuando se toca el bolsillo, el efecto es inmediato, sobre todo en contextos de crisis económica. Es una forma directa y efectiva de desincentivar el consumo”, añade.

Los doctores Pérez-Pallares y Miguel Ariza durante una intervención

Además, insiste en la necesidad de implementar envases neutros, sin logotipos, colores o diseños atractivos. “Ese empaquetado feo funciona. Disminuye el atractivo visual del producto, especialmente entre los jóvenes”, afirma.

Pero el tabaco tradicional ya no es el único enemigo. El aumento del vapeo entre menores de edad preocupa cada vez más a los profesionales. “Es una locura. Nos llegan mensajes de colegios donde niños de 9 o 10 años ya están vapeando, muchas veces con el visto bueno de sus padres, que piensan que no hace daño porque huele a fresa o no lleva nicotina. Pero es todo lo contrario”, denuncia.

diagnósticos en personas jóvenes

El doctor también advierte de un cambio preocupante en los perfiles de los pacientes. “Hace años, el cáncer de pulmón se diagnosticaba sobre todo en personas de 70 u 80 años. Ahora estamos viendo casos en personas de 40 y hasta de 30 años. Son personas que empezaron a fumar a los 14 o 15. Y lo más alarmante es que muchos no se dan cuenta del daño hasta que tienen el diagnóstico delante”, relata.

Desde su consulta en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, el especialista insiste en que los tratamientos han avanzado, pero que la prevención sigue siendo la mejor medicina. “Trabajamos con tecnologías pioneras desde aquí, y sí, estamos logrando grandes avances, pero nada supera al hecho de no enfermar. Por eso hay que apostar por la prevención desde la infancia”, recalca.

La fundación que dirige realiza actividades en colegios, institutos y empresas para concienciar sobre los peligros del tabaco y del vapeo. “Nosotros no somos policías. No vamos a quitar el cigarro de la boca a nadie, pero sí les decimos: piénsalo antes de dar la siguiente calada. Estás destruyendo tu salud, tu vida, en pocos años”, concluye el doctor.

En esta Semana del Cáncer de Pulmón, el mensaje de los especialistas es unánime: la lucha contra el tabaco es una responsabilidad compartida. Las autoridades deben actuar con decisión, pero también la ciudadanía debe tomar conciencia. “Tenemos un cuerpo sano. ¿Por qué querer estropearlo?”, se pregunta Pérez Pallarés.

La nueva legislación sobre terrazas puede ser un punto de inflexión. Pero si no va acompañada de medidas fiscales, campañas educativas y políticas de salud pública más agresivas, el humo seguirá ganando la partida.