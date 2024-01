La mejor vía para ayudar a los menores a tener una buena salud digital es darles un buen ejemplo. Las aulas en la Región de Murcia ya están libres del uso indiscriminado de los teléfonos o tablets. No se puede usar en las instalaciones de los centros, salvo requerimiento de los profesores. Incluye incluso las clases extraescolares y el recreo. Solo fines educativos, algo que ya venían reclamando en sus charlas en los colegios los profesionales. El policía local Víctor Navarro reconoce que es una medida adecuada, pero que no es la solución de todos los problemas que pueden causar las tecnologías tan arraigadas.

Esta reducción de la utilización va a solventar algunos de los problemas que se generaban en los colegios e institutos. No se podrá grabar a compañeros o profesores que podían ser potenciados en redes sociales o en las comunicaciones entre alumnos para hacer bulling o acosar a compañeros. No habrá además distracciones en la tarea de estudios, aunque entiende que no se puede apartar a los menores de la parte positiva.

Contenidos sexuales

En las aulas no se compartirán imágenes de contenido sexual o violento, pero también es cierto que el capítulo de la educación sigue siendo vital. Deben saber que aunque no puedan hacerlo en las horas lectivas, tampoco pueden hacerlo fuera. Navarro asegura que el mejor ejemplo es que se puede dar en las casas, y evitar también la excesiva dependencia de los dispositivos y la conectividad absoluta, por lo que se ganará en descanso de los menores aumentando también el rendimiento escolar y social de los pequeños, porque se fomentará también una fluida relación con los compañeros.

El agente recomienda que se siga haciendo partícipes a los menores de los riesgos y de los delitos que suponen algunas de las acciones que realizan con un mal uso y el foco también debe ponerse en los contenidos que ven, como en los famosos retos virales.