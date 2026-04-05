La procesión del Resucitado ilumina Cartagena y pone el broche de oro a su Semana Santa

Cartagena ha despertado este Domingo de Resurrección con el repique de campanas y el blanco radiante de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado. La luz y la esperanza han vuelto a las calles en el desfile más alegre de la ciudad, que pone el broche de oro a una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional.

Los tercios de las distintas agrupaciones, acompañados por el sonido de cornetas y tambores, recorrieron el centro histórico en una explosión de color blanco y aroma a flores frescas, en una procesión que destaca por su carácter festivo y se aleja del luto de los días previos.

Una promesa personal

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha participado en los momentos previos a la salida junto a la hermana mayor de la cofradía, Marién García Boj. Este año, la alcaldesa se ha sumado a las damas portapasos de la agrupación de la Aparición de Jesús a Santo Tomás para cargar la imagen, una decisión que ha explicado por su profunda vinculación familiar, "que me viene de abuelos, de padre y de padrino".

Arroyo ha recordado además una experiencia previa que cambió su forma de entender la Semana Santa, cuando tuvo que "meter el hombro" de urgencia en la Magna Procesión Jubilar para proteger una imagen de la lluvia. "Fue un antes y un después", ha señalado la alcaldesa sobre aquel momento.

Ayuntamiento de Cartagena La alcaldesa participando en el inicio

La primera edil ha manifestado su deseo de repetir la experiencia en primera persona, aunque ha asegurado que "lo verdaderamente importante es que Cristo resucita y Cartagena lo celebra con inmensa alegría".

El día más grande de Cartagena

Por su parte, la hermana mayor, Marién García Boj, ha subrayado la magnitud de este domingo, calificándolo como "el día más grande de toda la Semana Santa porque la luz de Cartagena va a salir por estas puertas para anunciar la resurrección del Señor". García Boj también ha elogiado el gesto de la alcaldesa: "espero que lo haya disfrutado muchísimo, porque es una vivencia nueva y muy bonita”.

Tras una jornada primaveral por el casco histórico, la recogida de la cofradía en la Iglesia de Santa María de Gracia despide diez días de fervor, tradición y patrimonio, con la mirada ya puesta en los preparativos del próximo año.