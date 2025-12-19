La Princesa Leonor surca los cielos en solitario por primera vez

La Princesa Leonor ha efectuado su primer vuelo en solitario a los mandos de un avión de entrenamiento Pilatus P-21. Este hito forma parte de su formación en la Academia General del Aire (AGA) en San Javier, que inició el pasado 1 de septiembre.

La heredera al trono ha pilotado la aeronave sin la compañía de un instructor, un paso clave en la instrucción militar conocido como la 'suelta'. La Casa del Rey ha informado del acontecimiento este viernes, publicando varias imágenes del momento.

Un entrenamiento intensivo EN sAN javier

La Princesa de Asturias se incorporó como alumna de cuarto curso, con el grado de alférez, a la academia de San Javier. Su instrucción comenzó con cierto retraso en comparación con sus compañeros, ya que no había cursado los tres años anteriores en estas instalaciones.

El vuelo en solitario se produce después de que el instructor considere que el alumno está suficientemente preparado. Antes de pilotar, los cadetes reciben formación teórica sobre el aparato, que ha sustituido al popular C-101 o 'Culopollo', y realizan prácticas en avanzados simuladores.

Casa Real La princesa Leonor sobrevolando Cabo de Palos

El entrenamiento incluye el uso de un simulador básico Computer Based Training y otro avanzado Full-fligh Training Device que replica la cabina del Pilatus con una visión de 180 grados, ofreciendo una experiencia casi real. Además, los alumnos portan un equipo de vuelo que pesa alrededor de 7 kilos.