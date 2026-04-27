La princesa Leonor surca los cielos en su segundo vuelo en solitario

La Casa Real ha difundido este lunes nuevas imágenes de la Princesa Leonor durante su formación en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier. En ellas, se ve a la heredera al trono completando su segundo vuelo en solitario a los mandos de un avión de instrucción Pilatus P-21 del Ejército del Aire y el Espacio.

Una formación militar completa

Este hito en su instrucción se produce semanas después de que realizara la conocida en el argot como la `suelta` el pasado 18 de diciembre. A diferencia de aquella primera vez, donde solo se mostraron imágenes en tierra por los protocolos de seguridad, en esta ocasión las fotografías han sido tomadas desde otro avión, mostrando a la princesa pilotando en pleno vuelo.

La difusión de estas fotografías coincide con el anuncio de que la heredera al trono estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid el próximo curso. Este paso se dará una vez complete los tres cursos de formación militar previstos para su preparación como futura capitana general de los ejércitos. Junto a las imágenes del vuelo, Zarzuela también ha compartido otras en las que se ve a la princesa junto a sus compañeros, profesores e instructores en San Javier.