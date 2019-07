El presidente de la Asamblea dice que si la investidura no es a final de julio, será a partir del 19 de agosto

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, ha manifestado tras la reunión de la Mesa de la Asamblea que si la investidura no fuera a final de julio, ésta deberá ser a partir del 19 de agosto, pues la Cámara cierra la primera quincena del mes de agosto.

"Del 1 al 15 de agosto este edificio cerrará sus puertas, hay más de 60 personas trabajando que tienen que tener vacaciones, además, mantenerlo abierto cuesta dinero", ha explicado al tiempo que ha aclarado que en el supuesto de que la investidura no pudiera ser a final de este mes, los plenos volverían a realizarse a partir del lunes 19 de agosto, fecha en la que volverá a abrir la Cámara.

En ese sentido, ha recordado que tras la investidura fallida dijo que la semana del 15 de julio se podría volver a empezar la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para que le propongan candidato. "Veo muy difícil que la semana que viene tengamos ese pleno", ha dicho, a lo que ha apuntado que "lo suyo sería tener de aquí a final de julio el Pleno".

No obstante, ha aclarado que aún no tiene fecha fijada para empezar con esa ronda de contactos. "De momento no hay nada previsto, vamos a ver si de aquí a final de julio puede ser. Sería lo suyo", ha añadido.