Presentan 4.400 firmas para impedir la apertura de la mezquita en barriada Cuatro Santos

La Plataforma Ciudadana Barriada Cuatro Santos ha entregado en el Ayuntamiento de Cartagena 1.400 firmas adicionales a las más de 3.000 firmas ya entregadas, que se han adjuntado a la petición vecinal para que no se instale una mezquita en un gimnasio de la calle Ramón y Cajal y se busque un lugar consensuado.

Desde la plataforma han recordado que ya se han presentado en el consistorio 4.451 firmas apoyando la solicitud además de remitirse 77 instancias generales dirigidas a Alcaldía, Urbanismo, Transparencia, Infraestructuras y Relaciones vecinales, realizando la misma solicitud.

Asimismo, se ha iniciado una campaña de firmas en la aplicación web Change.org en la que ya se han recogido 1.173 firmas adicional, que también se remitirán al consistorio, al que también se ha denunciado la realización de "obras ilegales" en el local del antiguo gimnasio Atlanta.

A pesar de haber expresado el "problema y el miedo que este asunto está generando entre los vecinos", la plataforma ha reprochado a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que no les haya atendido ni contestado a la varias solicitudes de reunión.

"Es un problema que viene generándose desde hace tiempo en los diferentes barrios de Cartagena, y desde el consistorio no se ha sabido o no se ha querido regular, y exigimos que ya es hora que se tomen las medidas oportunas para solucionar este tipo de problemas de una vez por todas", ha apuntado este colectivo.

"Hay que escuchar a los vecinos, a los votantes" y se legisle un plan urbanístico que "dé soluciones para todos y no problemas para todos, y que se den soluciones dignas y consensuadas que permitan la mejor convivencia posible", han explicado.