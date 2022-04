Preocupación por la situación en la que han quedado las playas por el temporal a las puertas de Semana Santa

El temporal de viento y oleaje de gran altura que azota estos días la costa de Cartagena está causando graves desperfectos en las playas, paseo marítimo y arbolado de la zona, donde el agua ha saltado hacia el paseo marítimo de Cabo de Palos y ha alcanzado las calles del pueblo, y está dejando graves pérdidas de arena en las playas, aunque no será claramente visible hasta que no amaine el viento.



Así lo ha asegurado la alcaldesa, Noelia Arroyo, que se encuentra visitando la zona afectada por este temporal, calificado como “insólito” por los lugareños, por la cantidad de días que lleva azotando el viento y por la virulencia de las olas. “No se recuerda un temporal de este tipo desde hace bastantes años”, ha insistido la regidora.



Arroyo ha asegurado que los efectos que está dejando el temporal “no se podrán evaluar en su totalidad hasta que no calme y baje el nivel del mar”, aunque ha avanzado que lo más urgente será reponer la arena perdida en la costa, para lo que trabajarán de la mano con la Demarcación de Costas.



De esta manera, ha explicado que algunas de la zonas más afectadas actualmente son Cabo de Palos, Las Sirenas, Entremares, Playa Paraíso o Calnegre, entre otros puntos.



La regidora ha lamentado que el temporal ha variado los planes previstos en la preparación de las playas para Semana Santa. “Hemos tenido que paralizar la instalación de infraestructuras y mobiliario de playa por el temporal, que se ha llevado todo lo que habíamos instalado días atrás, y ahora vamos a priorizar la limpieza de las playas para que los turistas que nos visiten en Semana Santa puedan encontrarse los arenales lo mejor posible”, ha dicho Arroyo.



La alcaldesa ha informado también de las consecuencias que está teniendo el temporal en el emisario de Calarreona. Aunque el estado de la mar impide comprobaciones, parece que están a flote unos 500 metros. Arroyo ha informado que se ha dado cuenta a Capitanía Marítima para garantizar la seguridad en el mar y se está en contacto con Esamur, que fue quien realizó los trabajos de renovación del emisario.



El Ayuntamiento de Cartagena cuenta con una Unidad de Litoral, dirigida por la concejal Cristina Pérez, que será la encargada de analizar los daños totales del temporal. “Desde el Ayuntamiento hemos demostrado en los últimos años que hemos trabajado en las herramientas necesarias para hacer una apuesta por el sector turístico y el litoral”, ha subrayado Arroyo.



CHIRINGUITOS DE PLAYAS



El temporal de los últimos días está imposibilitando la instalación de los chiringuitos en la costa. La regidora ha recordado que “los empresarios tenían en mente instalarlos para Semana Santa, pero no han podido hacerlo”. De esta manera, Arroyo ha dicho que “concentraremos todos los esfuerzos” para paliar la situación.



El presidente de Hostecar, Juan José López, ha insistido, tras el encuentro que ha mantenido con la alcaldesa, en que “hay predisposición por parte del Ayuntamiento para ayudarnos a que los chiringuitos se monten lo antes posible y desde el sector colaboraremos en todo lo que se pueda”.