Los cartageneros no tenemos excusa para no colaborar con la recogida de juguetes municipal, al menos los malos horarios no sirven para no dejar un regalito que ayude a los Reyes Magos porque Practiser está las 24 horas del día disponible en su centro de Juan Fernández. Es el único centro que no cierra durante toda la jornada para aquellos que tengan problemas de horario.

Se trata de ayudar a sus majestades de Oriente a dejar un detalle para los niños de entre 0 y 12 años cuyas familias tienen dificultades. La idea es que se recojan más de 1.800 juguetes que fue la cifra del pasado curso. Es importante que los juguetes sean nuevos y que nos acordemos de los niños más mayores por lo que piden que se centre la atención en los peques que tienen entre los 9 y los 12. Los juguetes educativos son ideales para esta franja de edad.

Practiser se vuelve a volcar como cada año y desde el pasado día 2 están recogiendo esos detalles que posteriormente serán clasificados por lo que deben ir sin envolver. Para alentar a los cartageneros a depositar sus juguetes, el que lo deje en Practiser y se abone al centro tendrá dos meses gratis de cuidados. Es un buen regalo de Navidad, porque la salud es una necesidad y regalarla puede ser un gran detalle.