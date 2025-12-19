El PP remonta en la Región de Murcia a costa de Vox, pero sigue sin alcanzar la mayoría absoluta

El Partido Popular volvería a ganar las elecciones en la Región de Murcia, según el último barómetro del año del Cemop. Los populares recuperan un escaño respecto al sondeo anterior a costa de Vox y obtendrían 19 diputados. Sin embargo, este resultado sigue por debajo de la mayoría absoluta y es peor que el de las elecciones autonómicas de 2023, cuando lograron 21 representantes.

Empate técnico en la segunda plaza

El sondeo refleja un empate técnico en la segunda posición entre el PSOE y Vox, ya que ambos obtendrían 12 escaños. A pesar de la igualdad en diputados, el barómetro otorga una mayor intención de voto a la formación que lidera José Ángel Antelo.

Respecto a los comicios de 2023, el crecimiento de Vox es notable, al sumar tres escaños más. Por su parte, el PSOE, con el nuevo liderazgo de Francisco Lucas, perdería un diputado de los que ostenta actualmente.

Podemos, por su parte, mantendría sus dos asientos en la Asamblea Regional.

Sobre los problemas que más preocupan a los murcianos, según el barómetro, son la vivienda y la inmigración.

Según el estudio, entregado a la presidenta de la Cámara Parlamentaria, Visitación Martínez, la vivienda ha crecido notablemente como problema para la ciudadanía, mientras que los políticos y la política continúa siendo una preocupación importante, aunque en menor medida que en el barómetro de verano.

La inmigración pasa a ocupar el segundo lugar, y el desempleo se mantiene en cuarto lugar, con cifras similares a las reflejadas en los barómetros anteriores.

El Barómetro señala que “la Región de Murcia es percibida por la ciudadanía como un espacio en el que se mezclan signos de una cierta fortaleza económica con un evidente malestar político e institucional, en la que algunos problemas estructurales (la vivienda, la calidad del empleo y la inmigración) configuran el centro de las preocupaciones ciudadanas”.