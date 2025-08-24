El Portús revive la pesca ancestral con la tradicional Jábega

La playa cartagenera de El Portús ha sido escenario de la decimocuarta edición de la jornada marinera, un evento que revive la tradición de la cala y recogida de la Jábega.

La actividad, organizada por la Asociación de Vecinos de El Portús y la Junta Vecinal de Perín, contó con la participación den cientos de vecinos y la presencia de los concejales de Participación Ciudadana y Festejos, Francisca Martínez; de Comercio, Hostelería y Consumo, Belén Romero; y de Seguridad Ciudadana, Personal, Agricultura y Medio Rural, José Ramón Llorca.

PESCA ANCESTRAL

Durante la jornada, los participantes escenificaron con gran fidelidad este arte de pesca ancestral. Ataviados con el traje típico de 1900, compuesto por camisa y pantalón blanco, fajín azul y un estrobo atado al cuerpo, recrearon la forma en la que los pescadores faenaban hace más de un siglo.

Se trata de una simulación que busca mantener vivas estas tradiciones marineras que forman parte de la identidad de Cartagena. El evento contó, un año más, con una gran acogida por parte de vecinos y visitantes, acercando el patrimonio cultural de la zona a las nuevas generaciones.