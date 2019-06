La Ponfe, segundo escollo para el nuevo Efesé

Sin tiempo para que baje el ánimo logrado en la noche mas mágica, llega un nuevo envite en casa. El Efesé, en día y horario por determinar, volverá a jugar en casa este fin de semana. Así lo ha querido el sorteo, que le ha emparejado con La Ponferradina de Jon Pérez Bolo y de Michel Zabaco, que aunque no está siendo titular, regresará al Cartagena un año después de su marcha. No vendrá solo, porque el equipo del Bierzo tiene hombres muy interesantes. Entre otros, un Óscar Sielva que regresa como cerebro del equipo leonés. En su etapa como sub 23 albinegro tuvo pocas oportunidades y siempre fuera de su sitio. Óscar Ramírez sabe bien el ambiente que espera en el partido de vuelta porque defendió la camiseta de la Ponfe.

Yuri, con 18 goles, Bravo, con 11 y Pichín con 9 son los máximos artilleros de un equipo que pasó su bache en enero e hizo una recta final impresionante para disputar hasta el último momento el liderato con el Fuenlabrada.

De los 69 puntos que le han hecho segundo en el Grupo I, 23 fueron fuera y 46 en su feudo. Ha marcado 55 goles y encajado 27. Puede ser más clave que nunca el resultado de la ida, aunque el Cartagena ya demostró ayer que el estadio no siempre es gafe. Ese ambiente de ayer será clave para arrancar la eliminatoria, aunque todavía no se sabe horario. Lo normal es que en un rato se sepan los precios para la ida y las colas vuelvan a ser el día a día de un Cartagonova que todavía tiene el regusto dulce del primer paso hacia el ascenso. Quedan dos más y el primero es el de la Ponfe.El nuevo Efesé sigue en la pelea.

Podeís escuchar la radiografía que el compañero Jacobo Casas hace del rival