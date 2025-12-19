La Politécnica de Cartagena aprueba un presupuesto histórico de 80,8 millones para impulsar su futuro

El Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha dado luz verde al Proyecto de Presupuestos de la institución académica para 2026, que alcanza los 80,81 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 8,02% respecto al ejercicio anterior, un crecimiento que, en palabras del presidente del Consejo Social, Emilio Restoy, “evidencian un impulso decidido en la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y la ‘vida universitaria’”.

Fuerte impulso a la investigación y la IA

El presupuesto contempla un aumento del 45,9% para el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia, que contará con 2,6 millones de euros para reforzar el talento investigador y la captación de fondos. Además, se refuerza la transformación digital con 3,2 millones de euros para el Vicerrectorado de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, un 14,3% más, que se destinará a proyectos de IA aplicada a la gestión y a la renovación integral del Paraninfo.

Evidencian un impulso decidido en la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y la vida universitaria" Emilio Restoy Presidente del Consejo Social UPCT

Un campus más sostenible

La sostenibilidad ambiental es otro de los pilares del presupuesto, con 7,1 millones de euros para el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad, un 16,3% más. Estos fondos se destinarán a actuaciones estratégicas como la rehabilitación energética de edificios, la implantación de instalaciones fotovoltaicas, el fomento de la movilidad eléctrica y la adaptación frente a lluvias torrenciales.

La vida universitaria, eje central

La partida destinada a potenciar la vida universitaria experimenta el mayor crecimiento, con un incremento del 106,2% hasta superar los 700.000 euros. Este impulso se refleja en un aumento del 525% para actividades de extensión universitaria, un 145% para deportes, un 132% para vida universitaria y un 47,6% para asociaciones estudiantiles.

Según el rector, Mathieu Kessler, con este proyecto de presupuestos “la UPCT avanza hacia una universidad más estable, innovadora y sostenible, capaz de atraer talento, generar conocimiento de alto impacto y contribuir de forma decisiva al desarrollo económico, social y tecnológico de la Región de Murcia”.