Policía Nacional pone en marcha un dispositivo para prevenir robos en domicilios y proteger al turismo

La Jefatura Superior de Policía Nacional ha puesto en marcha un dispositivo especial que cuenta con más de un millar de efectivos y persigue evitar que se puedan producir robos en las viviendas de la Región de Murcia que quedan deshabitadas por traslados a segundas residencias y para garantizar la seguridad de los visitantes.

Este dispositivo se llevará a cabo a nivel regional, está relacionado con la protección del turista e incidirá de manera especial en ciudades con alta presencia de turistas como es el caso de Cartagena. Así, las diferentes unidades de las Brigadas de Seguridad Ciudadana, Unidades de Prevención y Reacción (U.P.R.), Grupos Operativos de Repuesta (G.O.R) y Grupos de Atención al Ciudadano (G.A.C) dedicarán gran parte de sus agentes a la protección de los hogares y a velar por un turismo seguro.

Por otro lado, desde el área de Participación Ciudadana de la Policía Nacional se ha puesto en marcha el programa 'Colectivos Ciudadanos', con el fin de guiar a la ciudadanía ante cualquier incidencia relacionada con la seguridad en viviendas.

Así, recomienda llamar al '091' si se observa gente extraña o en actitud vigilante en el portal o merodeando por la calle; si se escucha ruido en viviendas desocupadas y ante cualquier síntoma que haga presumir la comisión de un hecho delictivo.

Una de las líneas de actuación más importantes del programa es la dirigida a fomentar hábitos seguros en la ciudadanía para prevenir la comisión de robos en sus domicilios y trasteros.

CONSEJOS

La Policía Nacional aconseja que, al salir de casa, se cierren puertas y ventanas de acceso a la vivienda y cerrar la puerta con llave. Ante la pérdida de llaves o en caso de una mudanza recomienda cambiar las cerraduras y, siempre que sea posible, guardar los objetos de mayor valor en una caja de seguridad.

Otros consejos son realizar un inventario con fotos de estos objetos, incluyendo número de serie, marca y modelo, en caso de aparatos electrónicos (permitirá su identificación en caso de robo); cuidar la abundancia de correo y no contar ante desconocidos o en redes sociales los planes de veraneo.

"Todo lo que en tu vivienda transmita apariencia de estar habitada, será un seguro de prudencia muy eficaz: no bajes del todo las persianas y valora instalar un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas, encendiendo y apagando luces y algunos electrodomésticos de la casa en horarios distintos", añade el Cuerpo.

Si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres; llama inmediatamente a la Policía y no toques nada del interior para no destruir posibles pruebas. Tampoco facilites la entrada a personas desconocidas, y exige siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua) y confírmala telefónicamente.

No desconectes el timbre de la puerta, pues es una señal inequívoca de ausencia; no divulgues tu ausencia a los vecinos, comunica solo a los más allegados dónde y cómo pueden localizarte; deja la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón y no abandones a tus animales de compañía son otras de las recomendaciones.