La Policía Nacional ha detectado varios intentos de estafa a establecimientos de hostelería

Por si no tuvieran suficientes complicaciones los locales de hostelería, un nuevo intento de timo está llegando a los empresarios del sector de la resturación en los últimos días aprovechando el desconcierto que está provocando el recibo de la luz. La Policía Nacional ha detectado varias tentativas de estafa a diferentes establecimientos de Cartagena. La modalidad que están empleando los estafadores, consiste en realizar una llamada a un establecimiento de hostelería haciéndose pasar por responsables de la compañía eléctrica. Los estafadores suelen llamar a una hora punta, cuando más clientes hay en el mismo y los trabajadores se encuentran más ocupados, informando que hay una factura pendiente de pago y que si no la hacen efectiva inmediatamente procederán al corte del suministro eléctrico. Ante la amenaza de quedarse sin electricidad y no poder prestar el servicio a sus clientes, los propietarios, en muchas ocasiones, hacen efectivo el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por los embaucadores.

Cuando las víctimas descubren el engaño y formulan la denuncia en Comisaría, los agentes realizan investigaciones para descubrir a los propietarios de la cuenta a la que han transferido el dinero los perjudicados, aunque en la mayoría de ocasiones, estas cuentas han sido dadas de alta de forma fraudulenta, bien con documentación falsa o utilizando los datos de un tercero que nada tiene que ver con el asunto. Al tratarse de una transferencia inmediata, condición exigida por los falsos responsables de la compañía eléctrica, el dinero defraudado se recibe instantáneamente en la cuenta de destino y es reintegrado en su totalidad en el mismo momento, muchas veces desde otros países.

La Policía Nacional recomienda que no se realice ningún pago sin antes realizar las comprobaciones oportunas con su compañía eléctrica.