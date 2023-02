La Policía Local de Cartagena interpone 95 sanciones en la campaña de control de animales de compañía

La Policía Local de Cartagena ha sancionado a 95 propietarios por incumplimiento de la ordenanza para la Protección y Tenencia de Animales de Compañía. En esta campaña, que se ha llevado a cabo en el término municipal desde el 28 de enero al 5 de febrero, se ha controlado a un total de 288 perros y en ella han colaborado agentes de la unidad de Calidad de Vida, y de los distritos centro, Los Dolores y La Azohía, Pozo Estrecho y La Aljorra, así como El Algar y La Manga.



Tal y como ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Torralba, “los efectivos han centrado la vigilancia en las zonas más conflictivas en cuanto a excrementos y orines. De hecho, en algunos casos se ha procedido a denunciar al propietario de un mascota por varias irregularidades juntas, como llevarlo suelto, sin bozal y no tener al día el calendario de vacunaciones de su mascota”.



De estas 95 denuncias, 34 han sido por llevar a los animales sin correa, 21 por no tener chip, 14 por no estar al día con el calendario de vacunas, 13 por no recoger los excrementos de la vía pública, 9 por no incluirlo en el censo municipal, 3 por extravíos sin denunciar y 1 por llevar sin bozal a un perro potencialmente peligroso.



Asimismo, se ha llevado a cabo un seguimiento en empresas, fincas particulares y explotaciones agrícolas para dar cumplimiento al artículo 8 de la nueva ordenanza que hace referencia a perros guardianes. Tal y como queda reflejado en dicha norma, estos animales deberán encontrarse en recintos adecuados, disponiendo en todo momento de suficiente comida y agua potable limpia, en función de su especie, circunstancias individuales y actividad, y en condiciones adecuadas de salubridad y confortabilidad.



En el núcleo urbano, la vigilancia de las colonias felinas se ha estado controlando para evitar que personas ajenas den de comer a los gatos, así como su protección impidiendo que paseen por alguna zona con perros sueltos.



“Hemos notado un aumento en las denuncias por excrementos, siendo una característica importante que se da en personas mayores la negativa a recogerlos. Por el contrario, también hemos observado que ha aumentado el número de personas que llevan una botella para la limpieza de orines”, ha destacado Torralba.