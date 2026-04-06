La Policía Local de Cartagena intercepta un coche con 20 kilos de picadura de tabaco

La Policía Local de Cartagena ha intervenido un total de 20 kilos de picadura de tabaco durante un control de tráfico. El hallazgo ha tenido lugar en la diputación de Pozo Estrecho, cuando los agentes del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Ciudadana (GOESC) interceptaron un vehículo y encontraron la mercancía en su maletero.

El tabaco estaba distribuido en dos grandes sacas que contenían un total de 40 bolsas de 500 gramos cada una, sumando el total de 20 kilogramos de producto.

Posible delito de contrabando

La legislación vigente, concretamente la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando, impone estrictos controles sobre la circulación y tenencia de picadura de tabaco. La normativa establece unos límites máximos permitidos por persona, una cantidad que el conductor del vehículo superaba notablemente.

Tras identificar al conductor y levantar el acta administrativa de decomiso, los agentes han entregado todo el material a la Guardia Civil, que ha abierto una investigación. El valor de la mercancía en el mercado será clave para determinar las consecuencias legales, que podrían ir desde una infracción administrativa hasta la imputación por un presunto delito de contrabando.