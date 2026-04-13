La Policía Local de Cartagena intensifica los controles de velocidad con radares móviles

La Policía Local de Cartagena inicia este lunes, 13 de abril, una campaña especial de vigilancia y control de la velocidad que se extenderá hasta el próximo día 19. Esta iniciativa, realizada en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), implicará un mayor control de los excesos de velocidad mediante el uso de dispositivos de radar móvil tanto en el casco urbano como en las distintas diputaciones del término municipal.

Un esfuerzo necesario en seguridad vial

Según fuentes policiales, aunque se ha registrado un descenso en el número de conductores denunciados por exceso de velocidad, es fundamental seguir haciendo el máximo esfuerzo de concienciación y vigilancia. La velocidad no solo tiene un impacto directo en la seguridad vial, sino también en el medio ambiente, el consumo de combustible y la calidad de vida en las zonas urbanas.

La velocidad, un factor determinante

La velocidad excesiva es un factor clave en la siniestralidad, siendo el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico. En zonas urbanas es determinante, especialmente en caso de atropello, ya que a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva. En contraste, "a una velocidad de 30 kilómetros por hora, el riesgo de muerte del peatón se reduce al 10%".

Por todo ello, desde la Policía Local se hace un llamamiento a los conductores para que respeten los límites de velocidad establecidos en las distintas vías de circulación. El objetivo es velar por su propia seguridad y por la del resto de ciudadanos.