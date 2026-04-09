La Policía de Cartagena intensifica la vigilancia sobre la ropa de segunda mano en los mercadillos

La Policía Local de Cartagena ha puesto en marcha una campaña de control específica sobre los puestos de venta de ropa de segunda mano en los mercadillos ambulantes del municipio, según ha informado el Ayuntamiento. El objetivo es controlar y garantizar la venta segura de este tipo de artículos.

Controles exhaustivos en los puestos

Las inspecciones, ejecutadas por la Unidad de Mercados de la Policía Local, buscan verificar de forma exhaustiva el cumplimiento de la normativa vigente que regula esta actividad comercial en la vía pública.

Durante el transcurso de los controles, los efectivos municipales revisan la documentación acreditativa de los vendedores, así como la existencia de los permisos y licencias obligatorios. También supervisan el estado de los productos y comprueban que se respetan tanto las normativas sanitarias como las reglas de etiquetado.