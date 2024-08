Un policía de Cartagena advierte del error que cometes al hacer senderismo en verano: "Lo ideal es..."

En verano hay más tiempo para dedicarle al mundo del deporte, ya sea en los viajes que se puedan organizar o en tierra propia. Muchos son los que buscan la paz en un bonito paisaje en el que mover un poco el cuerpo y despejar la mente de los problemas acumulados durante el primer semestre del año.

Algunos se deciden por el senderismo, aunque hay recomendaciones comunes si se decantan por el buceo o algún otro deporte náutico que no se practique de forma habitual. La primera clave es tener claro que se está preparado para esa práctica, aunque nadie está libre de un tropezón o de un pequeño accidente. La precaución es fundamental.

El policía local y criminólogo Víctor Navarro advierte de uno de los errores más graves que se cometen en verano en el desarrollo de estas actividades y es no tener en cuenta la climatología. "Aunque resulte de sentido común, muchas personas no calculan bien la hora a la que se practica el deporte y el calor es un peligro. Siempre hay que llevar líquido suficiente para estar hidratados durante la ruta. Lo ideal es evitar las horas centrales".





Conocer y avisar

Entre las recomendaciones fundamentales que ofrece el experto está el planificar la salida. "Si se sabe con antelación se puede planificar el tiempo y se puede avisar si se va en solitario a alguien para que sepan localizarte si no se cumplen los plazos. Lo ideal es no ir solo, pero si no se puede ir acompañado, por lo menos que alguien sepa dónde estás". En la misma línea es importante no alejarse de la ciudad o el pueblo sin el móvil. Será una buena forma de poder llamar al 112 en caso de emergencia y de poder ser geo localizado.

Otro consejo, que no por obvio, se cumple siempre es saber medir nuestras fuerzas y posibilidades. "Hay que saber qué tipo de terreno vamos a encontrar para saber si es sencillo para nuestras habilidades. Además, también hay que tener en cuenta que en ciertas zonas de montaña las condiciones climáticas e incluso el paso del hombre pueden cambiar el terreno. Hay zonas en las que puede haber riesgo de desprendimiento o circunstancias que compliquen el proceso, que en otras situaciones puede ser sencillo".

"Siempre hay que tener mayor precaución si es una zona que no se conoce y es clave informarse sobre la orografía que vamos a encontrar durante la ruta", advierte el experto. Lo mismo pasa con los bautismos en deportes náuticos muy habituales en el periodo estival o en invierno si son deportes en la nieve. "Hay que conocer el desarrollo de la actividad y si va bien para nuestras condiciones físicas". Se trata de no arriesgar la salud en un momento que se ha pensado para disfrutar.