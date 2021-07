El Pleno municipal pide una reunión con la Delegación del Gobierno para la ubicación del CATE

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha solicitado una “reunión inmediata” con el delegado del Gobierno, José Vélez, con el objetivo de acordar la ubicación definitiva del centro de atención temporal de extranjeros (CATE).



La iniciativa ha partido de MC Cartagena, pero ha sido enmendada y aprobada con los votos de los concejales del Gobierno local y el edil no adscrito Gonzalo Abad. Han votado en contra los concejales de MC Cartagena y Vox y se han abstenido los de Podemos.



El texto enmendado detalla que para llegar a dicho consenso debe tenerse en cuenta las posturas de los representantes del Ejecutivo local, de los grupos políticos municipales, así como de las entidades y cuerpos de seguridad que se encargan de las tareas de rescate. El objetivo, según el texto, es “encontrar una ubicación idónea que no comprometa el desarrollo del municipio”.



La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha afirmado que “el Ejecutivo municipal y el Ayuntamiento de Cartagena no tuvieron conocimiento en ningún momento, al ser una obra de interés público del Gobierno de España, del inicio de las obras del CATE en El Espalmador, y que fue una decisión tomada por los ministerios de Defensa e Interior”.



El portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez, se ha mostrado en contra de la ubicación del CATE en El Espalmador poniendo como ejemplo la ciudad de Málaga, donde la infraestructura “se ha alejado de la zona de ocio y residencial”, ha afirmado.