El Pleno insta al Gobierno de Castejón a desbloquear las inversiones paradas en el campo de Cartagena

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado una moción del grupo Popular para que el Gobierno de Castejón "desbloquee, de forma urgente, las inversiones paradas en el campo de Cartagena, agilizando los trámites urbanísticos que fomenten la riqueza y el empleo".

El portavoz 'popular', Francisco Espejo, propulsor de la moción, ha explicado que "la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ayuntamiento de Cartagena, ambas dirigidas por el PSOE, van dando bandazos sin dar solución a los empresarios del campo de Cartagena".

"Las obras que se pretenden realizar en el campo como invernaderos, embalses y naves están paradas más de año y medio, sin licencia y perdiendo ayudas europeas; incluso, inversores importantes se han ido a otros municipios donde no tienen tantas trabas para invertir", como en Torre Pacheco, donde el periodo para dar respuesta a los promotores ha sido de 6 meses, y en la ciudad de Murcia, de 8 meses.

Espejo ha recordado que Castejón "no puso problemas al promotor urbanístico, Tomás Olivo, para poner en marcha las obras en el sector Rambla, a pesar de que dichos terrenos también están calificados como zona inundable".

Sin embargo, "los empresarios del campo no han tenido la misma suerte y Castejón no se ha preocupado de agilizar los trámites para poder ejecutar inversiones de futuro para la agricultura", ha dicho.