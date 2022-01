El Pleno de Cartagena aprueba el presupuesto municipal que asciende a 234 millones

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, reunido en sesión extraordinaria, ha dado luz verde este miércoles, 19 de enero, a la aprobación definitiva de los presupuestos municipales para el 2022. El Gobierno local ha desestimado diez de las once alegaciones que Hansa Urbana, la Coordinadora para la Defensa del Molinete, la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad y el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Región de Murcia.



La concejal de Patrimonio y Contratación, María Amoraga, ha sido la encargada de ejercer de portavoz en la sesión en sustitución de la la edil de Hacienda y Personal, Esperanza Nieto, quien no ha podido asistir al Pleno tras dar positivo en Covid-19.



Así, Amoraga ha explicado que las once alegaciones han sido estudiadas por los técnicos municipales y que “se han solicitado informes a cada uno de los servicios correspondientes como ejercicio de transparencia y garantía”, en base a lo que se han estimado o no estas propuestas.



En primer lugar, no se ha admitido a trámite la alegación de la empresa Hansa Urbana, en la que se solicitaba dotación presupuestaria para atender una probable devolución de autoliquidaciones correspondientes al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos, propiedad de la mercantil, en San Ginés de la Jara.



Tampoco las formuladas por la Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete y su entorno, entre las que solicitaba que no se apliquen las bonificaciones fiscales del ICIO en las construcciones que se realicen en terrenos ubicados en el entorno del Molinete.



Las propuestas de la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad, que pedían incluir dos partidas para la rehabilitación del Molino de la Huerta del Pichorro, ubicado en El Algar, y el de la Tía Sella, en Los Dolores, tampoco se incluirán en las cuentas del 2022, ya que los informes municipales abalan su desestimación. Así como las alegaciones formuladas en torno a la Catedral de Santa María, que tampoco “no encajar en los supuestos tasados”.



Sí se ha estimado una de la tres alegaciones formuladas por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros; en concreto la referida a la inclusión en la plantilla municipal de las plazas de Secretario General, Interventor y Tesorero como plazas de habilitación general.



La aprobación definitiva de los presupuestos ha contado con el voto a favor de los concejales que conforman el Gobierno municipal, mientras que MC Cartagena, Unidas Podemos Izquierda Unida Verdes Equo, Grupo Mixto y el edil no adscrito Gonzalo Abad, han votado en contra de la desestimación de las alegaciones y de dar luz verde a las cuentas municipales.



La edil de MC Cartagena, Isabel García, ha justificado la negativa de su grupo ya que “excluye los compromisos adquiridos” según la concejal. “En muchos casos, estamos hablando en las alegaciones de acuerdos adoptados en este Pleno municipal”, ha añadido García con respecto a las alegaciones.



“Estamos totalmente en contra de que se bonifique la construcción en la zona del Molinete y en la puesta en valor del molino de la tía Seña y de la Huerta del Pichorro a propuesta de la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad”, ha dicho la portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida Verdes Equo, Aurelia García.



También ha mostrado su rechazo a los presupuesto la portavoz del Grupo Mixto, Pilar García, quien ha hecho hincapié en la “sobreestimación de ingresos” y ha asegurado que “estos no son los presupuestos que necesitan los cartageneros”.



Por su parte, el edil no adscrito Gonzalo Abad ha asegurado que “se debería haber admitido la alegación sobre ordenanzas fiscales presentada por la Coodinadora”. Además, ha explicado con respecto a la puesta en valor de los molinos de El Algar y Los Dolores que “la conservación de inmuebles declarados BIC es una obligación legal del Ayuntamiento”.



Finalmente, Amoraga ha recordado que “el presupuesto es la mejor herramienta para poder dar repuesta a las necesidades de nuestros vecinos, un presupuesto con medidas adaptables a las diferentes situaciones que nos podemos encontrar” añadiendo que “continuamos condicionados por la evolución de la pandemia, por eso es tan importante contar con la herramienta que nos dé seguridad para realizar proyectos”.