El Pleno aprueba una moción de apoyo a la ILP del Mar Menor

La vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, ha pedido a todos los concejales del Pleno que respalden la propuesta para que el Ayuntamiento se adhiera a la Iniciativa Legislativa Popular para que el Mar Menor adquiera personalidad jurídica, algo que no ha contado con el apoyo de la alcaldesa, Noelia Arroyo y del resto de concejales del PP, que se han abstenido en la votación al considerar que ya existen suficientes figuras de protección para la laguna. "Hay figuras de protección suficientes en el entorno del Mar Menor. Cuenta con el máximo de figuras de protección del mundo y lo único que debemos hacer es poder ejecutar todos los planes previstos inicialmente y recuperarlo cumpliendo las leyes y las normas que ya dispone el Mar Menor", ha manifestado la regidora.

La alcaldesa ha dicho que no se trata de una discrepancia entre los socios de gobierno e incluso no le parece mal la propuesta. "Nuestra postura es la abstención, No nos parece mal la moción, pero preferimos no enredarnos y distraernos en el camino que debe llevarnos a proteger de forma efectiva el Mar Menor".

Por su parte, el tercer socio del Gobierno municipal, Manuel Padín y María también han votado a favor de la moción presentada por Castejón y sus compañeros no adscritos.

La moción presentada de urgencia apenas ha originado debate entre los grupos municipales y la abstención de los ediles populares ha permitido que salga adelante.