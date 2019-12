La plataforma SOS Mar condena las pintadas en la Muralla y la UPCT

Durante el fin de semana se han producido varias pintadas con el lema SOS Mar Menor en la Muralla y en un edificio de la UPCT. Eso no solo no favorece a la lucha de la plataforma, sino que la perjudica. Esa es la condena que ha hecho Leandro Sánchez, que recuerda que ellos luchan por la laguna y por todo lo que es de Cartagena como la propia muralla. Mientras las fotos de las pintadas daban la vuelta en las redes sociales, más de un centenar de personas se afanaban en la limpieza de la lengua de la vaca, como seguirán haciendo por la costa cartagenera. Sánchez pide que la lucha sea esa porque van a seguir reivindicando soluciones, ya que no consideran que el decreto aprobado sirva para nada.

Consideran que la distancia es insuficiente y que no ataca la contaminación sistemástica. "Los 500 metros son ridículos. Se permiten actuaciones urbanísticas. El tema de los nitratos no se ataca de forma adecuada ni se hará una estructura verde para evitar las escorrentías" y lo que consideran más grave "es un decreto que viene sin presupuesto". Van a estudiar a fondo el decreto artículo por artículo y prometen ir sacando las conclusiones para informar a los ciudadanos. Además, están pendientes de la próxima formación de Gobierno para solicitar una entrevista urgente con la ministra del área.

Tampoco descartan realizar en un futuro cercano una nueva movilización multitudinaria como la del 30 de octubre, que esta vez tendría como escenario las calles de Murcia para seguir reclamando ayudas de verdad para el Mar Menor que supone un desastre natural, económico y turístico para la economía regional.