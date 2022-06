El plan ambiental de Cartagena para la retirada de fangos y secos se aplicará en 10 áreas del Mar Menor

El Ayuntamiento de Cartagena ha contratado el proyecto de retirada de secos y fangos de las playas del Mar Menor y ha abierto las ofertas para un nuevo contrato de mantenimiento de 900.000 euros que incluye retirada biomasa, dos de las principales consecuencias sobre las playas dadá la situación de la laguna salada, según ha informado la alcaldesa de Cartagena en la reunión del Foro Interadministrativo del Mar Menor, celebrado en San Pedro del Pinatar.



Noelia Arroyo considera que estas situaciones son "los principales factores" que deterioran el baño en estas playas y, que asume el Ayuntamiento por la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica, y pese a no ser de su competencia.



El proyecto para la restauración ambiental de las zonas de baño del Mar Menor que ha sido ya adjudicado a una UTE formada por una consultora ambiental y una ingeniería (Tecnoambiente y MC Valnera), deberá "concretar los métodos que tiene que aplicarse" en, al menos, diez zonas en las playas de Los Urrutias, Punta Brava, Estrella de Mar y Los Nietos.



Este proyecto está financiado íntegramente por la Comunidad Autónoma mediante una subvención de 300.000 euros.



“Nuestros técnicos han determinado 10 áreas sobre las que deberán trabajar para determinar en cada caso cuál es el mejor método de trabajos. El objetivo es recuperar el lecho marino original y alcanzar un perfil de la playa estable”, ha asegurado la alcaldesa.



Arroyo ha asegurado que “nadie ha hecho esto antes. No hay precedentes sobre este tipo de trabajo y por eso va a ser un trabajo largo. Cuando tengamos las propuestas deberemos actuar con precaución y programar una intervencionespor fases, empezando por una fase experimental con un análisis de resultados para seguir avanzando en las siguientes fases con más seguridad”.



Sobre la retirada de biomasa, el ayuntamiento ya ha adjudicado un segundo contrato de 90.000 euros para actuaciones de este verano. Además, se está valorando las ofertas del contrato de mantenimiento de 900.000 euros.



Además se está retirando el carrizo en el borde litoral de Los Nietos, Mar de Cristal y la Bahía Las Palmeras de La Manga, después de contar con el informe favorable de la Dirección General del Medio Natural.



Por otra parte, la alcaldesa ha informado a los integrantes del Foro de la petición formulada a la ministra Teresa Ribera de que reconsidere la instalación de la Oficina del Mar Menor en Cartagena y no en la ciudad de Murcia, como ha anunciado. “La oficina se tiene que acercar al lugar de los problemas y a las instituciones y vecinos que los sufrimos”, ha argumentado Arroyo.