Pijamas fuera durante el confinamiento por el Coronavirus

El pijama es para dormir. Vamos a estar unos días en casa saliendo solo para lo justo e imprescincible tal y como marcan los decretos y las recomendaciones obligatorias de cumplir. No se trata de vestirnos de fiesta, porque la diversión va a estar en casa. Sin embargo, sí recomiendan una serie de consejos a seguir para llevarlo lo mejor posible. La psicológa María José Cegarra nos da algunas opciones. "Yo creo que crear rutinas nuevas en el hogar es fundamental, sobre todo si hay niños pequeños. Hay que levantarse todos los días a la misma hora y poner horario para los deberes o teletrabajar. Después de comer un ratito de consolas, la televisión...Cada familia es un mundo distinto y cada uno tiene que adaptar sus nuevas rutinas a lo que nos toca vivir. Es fundamental para mí evitar el estar todo el día en pijama. Es importante el asearse, arreglarse para sentirnos bien aunque no salgamos porque si no caeremos en la desesperanza de vernos todo el día de la cama al sofá y del sofá a la cama. Tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos".

Los adultos tienen que encontrar sus tareas."Evitar estar sobreinformados. Es importante informarnos, pero no todo el día enganchados. Hsy que dosificar la información. No podemos perder el sentido del humor. Debemos reirnos y afortunadamente en España tenemos grandes mentes pensantes que nos ayudan con esto cada día. Siempre nos quejamos de la falta de tiempo, pues es un buen momento para poner en orden nuestras cosas. Limpiar, ordenar...lo que siempre dejamos para después".

Nos preocupan los niños que en muchos casos echan de menos ir al cole. Hay que saber despertar su creatividad. "Es fundametal saber que los niños sienten a través de nosotros y cuanto mejor lo llevemos nosotros mejor lo llevarán ellos. Los niños se adaptan a todo bastante mejor que nosotros. No pasa nada por aburrirnos. Hay que pasar ratos con nosotros mismos y escucharnos y a los niños se les despierta la imaginación".

Nos recomienda un cambio de chip. "Cambiar el tengo que, por elijo quedarme en casa. Elijo porque es un bien común, Nuestro cerebro agradecerá los mensajes positivos. Además debemos pensar que acabará, esta situación no es para siempre y que ya nos queda menos".