Piden a la ministra la retirada de fondeos ilegales, la limpieza de fondos y el cese de vertidos a la rambla

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha afirmado este miércoles que resolver la situación por la que atraviesa el Mar Menor "no depende solo de una administración, al final confluyen muchas administraciones y la unión de esas competencias es lo que conlleva la recuperación de la laguna".

Luengo ha cifrado en unas 200 hectáreas aproximadamente la superficie inicial de la masa de agua sin oxígeno en el Mar Menor que ha provocado la muerte de peces.

"Había una anomalía crítica y había que tomar medidas, pero no se encontró ninguna que fuera útil para poner en práctica", ha explicado en su visita a Lo Pagán, que ha realizado la ministra Teresa Ribera.

Las labores se centran en retirar la biomasa, ha dicho, para después advertir de la "cantidad de lodos importantes que hay en esta zona", la lonja de San Pedro, acumulados desde la riada de 1987, razón por la que han pedido al Ministerio la retirada de esos fangos.

El consejero ha celebrado la visita de la ministra, que "visibiliza el compromiso que veníamos rogando al Gobierno de la nación para que nos ayudara a resolver este problema". "Tenemos que seguir trabajando unidos, la hoja de ruta empezó hace mucho tiempo y la prioridad absoluta del presidente murciano, Fernando López Miras, es la recuperación del Mar Menor", ha dicho.

Aunque reconoce que "no es sencillo llevar a cabo su recuperación y que no existe la solución mágica", recuerda que "tenemos el problema acuciado por el carácter antrópico; los seres humanos hemos provocado que el Mar Menor haya llegado al punto en el que está y tenemos que aprender de los errores".

A su juicio, "es importante el proyecto de Vertido 0 y la Comunidad está exigiendo el cumplimiento de todas las leyes que competen en toda la Región, pero no es suficiente y por eso intensificaremos la verificación de esa ley, hay agricultores buenos y otros que no tienen las prácticas adecuadas, pero no hay que focalizar todo en un sector".

Esta tarde, ha adelantado, hay una primera reunión para llevar a cabo la redacción del Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, que "incluirá no solo a agricultores, sino a todos los sectores que implican al Mar Menor".

El Gobierno regional ha aprovechado la visita de la ministra para exponer la necesidad de adoptar medidas de urgencia para mejorar el estado ecológico del Mar Menor.

En el encuentro se ha reiterado al Ministerio que la puesta en marcha de forma inminente de las actuaciones recogidas en el Plan de Vertido Cero es "imprescindible para el Gobierno de la Región de Murcia", algo que "no puede esperar más si no queremos que los daños sean irreversibles". El Ejecutivo ha mostrado su compromiso al Gobierno de España para "trabajar de forma conjunta y coordinada ante esta situación de emergencia, asumiendo las competencias que sean necesarias".

"La recuperación del Mar Menor es hoy la prioridad del Gobierno regional", ha destacado el consejero, quien ha trasladado a Ribera la urgente necesidad de que el Estado elimine los fondeos ilegales, limpie los fondos marinos y proceda al cese de los vertidos en la Rambla del Albujón.

El consejero ha recordado que "estamos llevando a cabo todas las medidas que se encuentran dentro de nuestras competencias como la limpieza de la materia orgánica en las playas, la monitorización y el seguimiento del estado del agua, o el estudio y la investigación del Mar Menor", a lo que ha sumado "seguir exigiendo el cumplimiento de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor, reforzando el control y la vigilancia para evitar incumplimientos que puedan afectar de forma negativa al ecosistema".