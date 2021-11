Piden 15 años para el acusado de matar y descuartizar a su pareja en Cartagena

La Fiscalía ha pedido penas que suman 15 años y cinco meses de prisión para un hombre que será juzgado en diciembre acusado de acabar con la vida de su pareja en la vivienda que compartían en Cartagena y de descuartizar el cadáver, cuyos restos mortales arrojó a un contenedor de basura tras tenerlo metido varios meses en un arcón frigorífico en la vivienda.



El procesado, Agustín S.M., será juzgado por un jurado popular en lo que está considerado como un crimen machista que fue cometido en una fecha que no se ha podido determinar, pero, en todo caso, posterior al 21 de octubre de 2018.



Las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que ambos se conocieron al coincidir en el centro al que acudían para desengancharse del consumo de alcohol y que pasaron a convivir en el domicilio del acusado en diciembre de 2016.



Afirman así mismo que Agustín, presuntamente, siempre mantuvo una relación de dominación sobre ella, hasta el punto de que la alejó de su familia y de su entorno y no la dejaba salir sola a la calle, incomodándole mucho las veces en que lo hizo cuando ella aprovechó la circunstancia de encontrarse sola en el domicilio.



Añaden las conclusiones provisionales que en fecha no concretada le causó la muerte, no especificándose por la acusación estatal cómo lo hizo, aunque sí señala que posteriormente, con un cuchillo de cocina y una sierra procedió al descuartizamiento, para meter los restos en el arcón frigorífico.



Luego los arrojó a un contenedor de basura, mientras que la familia de la víctima había denunciado su desaparición el siete de enero de ese mismo año.



Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía , que declararán en el juicio como testigos, procedieron a su detención el doce de octubre de 2019.



El ministerio fiscal pide, además de la citada pena de prisión por un delito de homicidio y otro de profanación de cadáver, indemnizaciones para los tres hijos de la víctima y sus seis hermanos que suman 231.000 euros.