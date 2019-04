El PP pide explicaciones a Castejón sobre los juzgados de Primera Instancia

El grupo Popular ha exigido a Castejón "que ejerza como alcaldesa por primera vez en cuatro años" y trabaje para defender ante el Ministerio de Justicia la puesta en marcha de los juzgados de Lo Civil y Lo Mercantil en Cartagena que llevan reivindicando desde hace mucho tiempo los representantes judiciales y que Castejón se comprometió, ha dicho la concejal popular, Esperanza Nieto.

Nieto ha dicho que “la obligación de Castejón es defender los intereses de los cartageneros por encima de los de su partido y en Cartagena no están prevaleciendo los criterios de población a la hora de diseñar la distribución de los órganos judiciales. Murcia y Molina de Segura han conseguido la creación de dos juzgados de primera instancia, Cartagena no. Este es el peso que tiene Castejón ante sus jefes en Madrid", se ha preguntado la popular.

"Lo único que ha vendido Castejón es la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia en la Factoría de Subsistencia de la Armada. Una buena noticia si no fuera porque lo cartageneros tendrán que pagar los siete millones de euros al ministerio de Defensa por un solar destinado al ministerio de Justicia".

Para los populares, Castejón ha sido "incapaz" de negociar con sus compañeros de partido una operación que tendrá que asumir íntegramente el municipio.