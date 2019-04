El PP pide a Castejón que deje claras las cuentas del ayuntamiento antes de terminar la legislatura

El Partido Popular ha exigido a Castejón que informe por escrito del estado actual de las cuentas municipales después de haber tenido noticias de que han desaparecido los 12 millones de superávit de los que el gobierno "presumía" hace solo un par de meses, según ha dicho la concejal popular, Esperanza Nieto.

Nieto pide a Castejón que "explique ante la opinión pública cómo están las cuentas del Ayuntamiento. No puede irse del gobierno sin aclarar a todo los cartageneros cómo deja las cuentas y qué ha pasado con esos 12 millones de los que presumieron hace dos meses y que según nuestras noticias ya no están en la caja del Ayuntamiento. Queremos saber qué factura deja y en qué se ha gastado lo que falta. Y no nos conformamos con los informes del Interventor municipal, que se irá con Castejón; queremos los informes que haga la Tesorería del Ayuntamiento".

La edil popular ha dicho que es necesario saberb "si Castejón se ha gastado ese dinero en las obras electorales que ha improvisado durante la precampaña y cuánto se ha gastado en pagar facturas presentadas fuera del plazo legal. Queremos ver cuánto se ha gastado en pagar los daños que ha producido su desastrosa gestión del personal y en la sangría de horas extras que están pagando los cartageneros”.

Los populares ha dicho que no van a permitir trucos contables, y exigirán las cuentas antes de las elecciones, "si no nos contesta, exigiremos un pleno extraordinario".