Los pescadores de la Región de Murcia prefieren más paros a las nuevas mallas de los arrastreros

Las protestas en el sector de la pesca de arrastre en la Región prosiguen. Las nuevas mallas que quiere imponer el Ministerio son un nuevo palo en la ruedas de una actividad lastrada continuamente por diferentes motivos.

Bartolomé Navarro, responsable regional reconoce que la cosa está algo mejor, pero la nueva malla costera sigue siendo un obstáculo demasiado grande. "La situación está un poquito mejor de cuando empezamos, pero bueno, digamos que la Secretaría está muy decidida a cambiar la malla costera y de profundidad y la verdad que para nosotros es un perjuicio muy grande".

Los motivos son claros. "Ahora mismo actualmente las mallas que llevamos para profundidad, ya no pillamos tallas mínimas, pero claro, si ahora nos imponen estas mallas que son bastante más grandes, si es que nos vamos a coger pescado. Además, los copos son caros y hay que hay que pagarlos inmediatamente. La Secretaría va a subvencionar solo dos copos por cada modalidad, digamos, dos copos de costera y dos copos de profundidad, pero eso enseguida se rompen".

Ellos proponen otras opciones. "No cambiar la malla y si tenemos que hacer un mes más de parada temporal, pues se hace. Actualmente hacemos parada desde el 18 de enero al 28 de febrero y luego paramos cuatro semanas consecutivas, del 1 al 31 de octubre. Si hay que hacer un mes más de parada temporal, que los barcos estén amarrados a puerto, pues lo hacemos".

comparativa con otros países

No pasa igual en otros países. "A Francia no le están haciendo, digamos, todas estas restricciones que nos está poniendo el Gobierno central a nosotros. Por ejemplo, desde el 2020 hasta el 2024 nos han quitado un 44% de días y a Francia sólo un 29%, ¿por qué es?, no lo entiendo", admite Navarro.

Sin duda, que no saben los motivos. "Porque a Francia, no sé, porque a lo mejor su gobierno mira más por sus sectores primarios que el nuestro", y sobre todo destaca que el Gobierno italiano pagará las multas, porque no obligará a sus barcos a hacer restricciones. "Se le han puesto encima de la mesa a la Secretaría, digamos, otras medidas compensatorias, que no sean los cambios de malla. Ahora mismo la flota del Mediterráneo se encuentra en un 95% amarrada a flote, si el martes no llegamos a un acuerdo, veo el futuro muy negro, veo el futuro muy negro".

Más de 800 familias viven directa o indirectamente del sector. Además, tienen miedo de que inviertan en los cambios que se exigen y cambien de nuevo el año siguiente y no sirva de nada la adaptación.

"Tenemos miedo que para 2026 todas las medidas excepcionales compensatorias que nos están haciendo hacer, nos las cambien todas. Eso no puede ser. Nosotros cambiamos, vale, pero usted también me tiene que decir en un papel firmado que en cuatro o cinco años que usted no me va a tocar nada o no me va a hacer cambiar las puertas que usted me está diciendo que ponga, que valen 90 mil euros".

No entiende la postura del Gobierno nacional. "Es que parece, parece que las comunidades del Mediterráneo que están gobernadas por el Partido Popular, parece que nuestro presidente va a por ellas, porque no es normal, porque los agricultores tienen el mismo problema".