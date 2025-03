Los pescadores se convierten en los basureros del mar: "Increíble lo que llegan a encontrar"

Los pescadores de todo el país cumplen con una función muy especial desde hace 9 años y es que liberan los fondos marinos de kilos y kilos de residuos que nunca debieron llegar al mar y que en algunos casos son especialmente sorprendentes.

Supone un riesgo para la salud de las personas y una amenaza para la biodiversidad marina. Para revertir esta situación, en 2015, la Fundación Ecoalf puso en marcha Upcycling the Oceans, proyecto al que se sumó Ecoembes un año después y en el que trabajan conjuntamente desde entonces para avanzar hacia un futuro sin residuos.

Bartolomé Navarro es el Patrón mayor de la cofradía de Pescadores en Cartagena y responsable del sector en la Región de Murcia y colaborador de una causa en la que debe concienciarse toda la sociedad, porque las cifras son alarmantes.

plásticos, botellas y objetos sorprendeNTES

Cerca de 100 pescadores murcianos han participado recogiendo hasta 7.860 kilos de basura marina en el pasado curso. Ellos que viven del mar son conscientes del gran perjuicio que supone para los espacios naturales que deberían cuidarse como un tesoro.

"La verdad es que la sociedad no está muy concienciada de que no hay que tirar cosas a la mar y de que todo lo que se tira a los ríos al final van a terminar allí. Llevamos nueve años participando en esta iniciativa y hemos sacado, Maite, lo que no podéis imaginar, de botellas, de latas de conserva, de plástico, de botellas de agua. Bueno es una locura, una locura", advierte.

Lo ven en su día a día y con el producto del que viven. "Y tristemente muchas veces cuando los pescadores arrastran y se cogen rapes, cuando le quitamos el buche salen hasta tapones de botellas, que llevan en el buche. Y ahora mismo, bueno, la Comisión Europea va en contra del arrastre, parece que lo quiere eliminar. Hay grupos ecologistas como Greenpeace, que tiene un peso muy específico en la Comisión Europea y va por nosotros, y creo que lo va consiguiendo, porque la Comisión Europea le ha puesto caducidad a estos pesqueros de todo el Mediterráneo respecto al arrastre".

Los residuos de un día en la playa pueden entrar dentro de lo que se espera encontrar, pero hay cosas que superan cualquier lógica. "Hemos cogido lavadoras, hemos cogido frigoríficos, televisiones, bueno, microondas, es una locura. No he visto una cosa igual en mi vida".

Ecoembes Muestra de los residuos que sacan del fondo marino

Navarro avisa que es cosa de todos. "Está claro que, entre todos, tenemos que cuidar nuestros mares y sobre todo, nosotros que vivimos de lo que nos da el mar, y si no lo cuidamos, pues la verdad, que va a ser un desastre y nosotros mismos vamos a acabar con este mundo tan maravilloso".

Extraen los residuos mientras faenan. De ir específicamente a buscarlos las cantidades serían tremendas. "Si nosotros fuéramos a coger plástico, botellas específicamente, bueno, cogeríamos ocho o nueve toneladas todos los años".

Además, habla también de la basuraleza de bosques, montes o espacios naturales y pide una mayor concienciación por parte de los ciudadanos.