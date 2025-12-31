La patronal comarcal de Cartagena exige un plan de movilidad urgente para conectar las zonas industriales

La presidenta de la Confederación Comarcal De Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa, ha hecho balance del año 2025 en un encuentro donde ha puesto sobre la mesa las necesidades más urgentes de la comarca. La principal exigencia de la patronal es un nuevo diseño del plan de transportes y movilidad que permita una mayor vertebración del territorio y una mejor conexión con los polígonos industriales.

Un clamor por la competitividad

Durante su análisis, Correa ha reconocido que, si bien las cifras de paro han mejorado y aumentan la contratación y afiliación, las condiciones para la actividad económica siguen siendo complicadas. La presidenta de COEC ha denunciado que el esfuerzo fiscal en España es un 17% superior a la media de la Unión Europea, lo que reduce la competitividad. “A mayor esfuerzo, el producto final es más caro y se pierde, por tanto capacidad para competir”, ha sentenciado.

A esta presión fiscal se suma lo que la patronal describe como un “caos legislativo”, con cambios constantes en normativa fiscal, laboral y administrativa. Estos vaivenes, según Correa, impiden a las empresas planificar sus inversiones con seguridad, citando como ejemplo la paralización de Verifactu, cuya entrada en vigor se ha retrasado un año.

Infraestructuras para no frenar el crecimiento

Correa ha subrayado que la comarca cuenta con sectores estratégicos muy potentes, como el industrial, con Navantia, Repsol y SABIC a la cabeza, el agroalimentario y el turístico. Sin embargo, su expansión se ve limitada por la falta de infraestructuras y conectividad, lo que ha llevado a la patronal a reclamar con urgencia un “plan de movilidad comarcal”.

Este plan debería incluir mejoras en el transporte por carretera y ferroviario para facilitar tanto la conexión entre municipios como el acceso de los trabajadores a los centros de formación y empresas tecnológicas de la zona.

Adaptación a la revolución tecnológica

Finalmente, la presidenta de COEC ha puesto el foco en la inversión constante en innovación y en el uso de la inteligencia artificial. Ha destacado que, aunque los sectores industrial y tecnológico avanzan más rápido, todas las empresas deben adaptarse a esta revolución tecnológica, un proceso que debe ir acompañado de formación y adaptación de los puestos de trabajo.