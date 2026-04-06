El paro en Cartagena registra su mejor dato en dos años y cae un 1,84% en marzo por los empleos del turismo cultural
La ciudad portuaria reduce el número de desempleados en 229 personas, superando los registros de la Región de Murcia y del conjunto de España
Cartagena - Publicado el - Actualizado
2 min lectura0:32 min escucha
Cartagena ha registrado en marzo una reducción del desempleo de 229 personas, lo que sitúa el total de parados en el municipio en 12.185. Esta bajada mensual del 1,84% se aproxima al mejor dato de la serie histórica, que data de marzo de 2024 (1,87%), y mejora significativamente la caída registrada en el mismo mes de 2025 (0,50%).
En términos interanuales, el municipio ha experimentado una notable mejoría con 982 parados menos que hace un año, lo que representa una reducción del 7,46%. La evolución de Cartagena es mejor que la media regional y nacional, tanto en la comparativa mensual como en la anual. Mientras en la Región el paro bajó un 1,25% respecto a febrero y un 7,33% en doce meses, en España el descenso fue del 0,94% mensual y del 6,22% anual.
Impulso del turismo y la Semana Santa
La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha valorado positivamente estos datos y ha señalado que parte de las nuevas contrataciones son atribuibles a la actividad generada en Semana Santa, principalmente en el sector servicios, el comercio y la hostelería.
Esperemos que esta tendencia tenga continuidad en los próximos meses"
Alcaldesa de Cartagena
No obstante, Arroyo ha expresado su confianza en que "esta tendencia tenga continuidad en los próximos meses gracias al calendario de actividades en Cartagena, que se prolongará más allá del verano".
Crecimiento del turismo cultural
El dinamismo del empleo ha ido de la mano de un notable aumento del turismo cultural. Según datos de Cartagena Puerto de Culturas, durante marzo de 2026 se registraron 47.251 visitantes, lo que supone un crecimiento del 20,2% respecto a los 39.297 del mismo mes de 2025.
De ese total, 25.672 visitas se concentraron durante el periodo de Semana Santa, entre el 27 de marzo y el 5 de abril. El Teatro Romano se confirma como el monumento más visitado en esas fechas, con 10.248 visitas. También destaca la jornada de puertas abiertas del Viernes de Dolores, que pasó de 4.138 visitantes en 2025 a 4.600 en 2026, un 11,2% más.