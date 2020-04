Palabras de aliento en tiempos de coronavirus

Unas palabras de ánimo, una voz cálida, un mensaje optimista...son cosas que pueden cambiar el estado de ánimo en este confinamiento prolongado por el coronavirus. No todo el mundo tiene familia o amigos. La soledad es dolorosa y ahí es en lo que va a entrar la universidad a través de solidarios estudiantes que harán más llevadera la situación para los mayores que lo dieron todo en su momento y ahora creen que no tienen con quien contar. No es así.

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) colabora en una iniciativa de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena que pretende paliar la soledad de las personas mayores que se sienten solas, durante este periodo de confinamiento.Los voluntarios acompañarán de manera telefónica a estas personas mientras dure el confinamiento, aunque el proyecto podría extenderse en el caso de ser necesario. Durante estas conversaciones que tendrían que durar como mínimo de 5 a 10 minutos, el voluntario podrá compartir experiencias, preguntar cómo se encuentra, transmitir seguridad y lanzar mensajes de ánimo.

Apuntarse al proyecto

Para formar parte de este proyecto es imprescindible inscribirse en Campus Virtual. Cursos. Cursos Extensión Universitaria en el curso: VE2007:Voluntariado Teleacompañamiento a personas mayores.

Las horas se computarán para la convalidación a ECTS, 12,5=0.5 ECTS, máximo a computar, 3 ECTS.El proyecto se evaluará a su finalización con encuestas de satisfacción a voluntarios y a beneficiarios telefónicamente, con el fin de que en caso de que esta sea positiva, trasladar este proyecto a nuevos cursos académicos ya normalizados. Contacto en la UPCT a través del teléfono 968338924 o del correo electrónico: voluntariadoydiscapacidad@upct.es.