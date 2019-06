Padín se ofrece a ser alcalde en un gobierno tripartito

El candidato de Ciudadanos se ha ofrecido a PP y PSOE para liderar una coalición donde los tres partidos tendrían responsabilidades con el reparto de áreas de gobierno.

Manuel Padín ha explicado que sería la opción más viable para que pueda existir diálogo entre populares y socialistas y evitar que MC pueda hacerse con el ayuntamiento.

La fórmula que defiende Padín es que populares y socialistas apoyen su propuesta de investidura y una vez salga elegido alcalde se repartan las diferentes concejalías.

El candidato de Cs defiende una negociación sobre puntos programáticos y no basada solo en el reparto de sillones. "Apoyaremos un acuerdo de gobierno cuando PP y PSOE quieran", ha señalado Padín, a la vez que ha recordado que Cs es un partido de "centro constructivo".

Defiende un "pacto de generosidad" entre PP, PSOE y Cs para garantizar la gobernabilidad y conseguir atraer inversiones.

Duda que con un ayuntamiento gobernado por MC lleguen infraestructuras y subvenciones del Gobierno central o del autonómico. Además, considera que durante toda la legislatura planeará la posibilidad de una moción de censura.

"No queremos un pacto de la servilleta de última hora como hicieron hace cuatro años en diez minutos para quitar al PP. Tenemos que sentarnos y actuar juntos con responsabilidad y cada uno con nuestro color político hacer una carrera en positivo y que los ciudadanos vean quién lo hace mejor".

Sobre los resultados obtenidos en las elecciones, reconoce que su partido no ha sabido conectar con los electores y explicar el trabajo que ha hecho durante cuatro años en el ayuntamiento, " sin el trabajo de Cs la legislatura hubiera sido mucho peor de lo que ha sido, pero, no hemos sabido transmitir ese trabajo y somos los primeros en hacer autocrítica".