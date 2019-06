Padín dice que no sabía que Castejón no tenía permiso de la dirección regional del PSOE para pactar

ManueL Padín no cree que una posible expulsión de Castejón y los concejales del PSOE perjudique al pacto de gobierno en el ayuntamiento. Así lo ha dicho esta mañana a preguntas de los periodistas tras la repercusión que está teniendo el acuerdo tripartito en el consistorio.

El concejal de Cs, que ha apoyado el pacto y formará parte del gobierno, asegura que en ningún momento de las conversaciones sabía que la dirección regional del PSRM-PSOE no había autorizado a Castejón para pactar y se estaba saltando la disciplina de partido. "No lo sabía porque además las conversaciones iniciales eran para que los tres partidos me votaran a mi como alcalde".

También ha querido recordar que "han habido casos similares en la historia como por ejemplo cuando pasó lo del señor Martínez Simó en el mismo PSOE en su momento".

Con todo ello, ha defendido el acuerdo y ha pedido al PSOE que reflexione sobre la posibilidad de expulsar o expedientar a los concejales socialistas. "Yo no voy a entrar en temas internos de partidos, pero que miren por qué se ha hecho el pacto".

"El PSOE lo que tiene que hacer es quitarse el arbolito de delante y mirar el bosque" le ha dicho Padín al partido de Diego Conesa.