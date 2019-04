Ortega Smith no considera prioritario crear una provincia en Cartagena

El secretario general de Vox, Javier Ortega, ha criticado este domingo al PP y a Ciudadanos por pactar con los "traidores" al país PSOE y Podemos la reforma del Estatuto de Autonomía de la región de Murcia, que va contra la "línea de flotación de la libertad" de los españoles.

En declaraciones a los medios (Foto EFE) antes de su intervención en un acto ante 1.400 personas en El Batel, ha adelantado que si llegan al Congreso de los Diputados se opondrán a un documento que contiene elementos de "división" entre españoles, como la "imposición totalitaria" de la ley de violencia de género y la "memoria histórica", cuyo rechazo es "línea roja y gualda" de Vox.

Ha remarcado que en su formación "no hay ninguna duda ni división" porque tiene "un proyecto nacional" y que no es prioritario crear una provincia en Cartagena porque hay "falsas batallas inventadas" por los partidos para hacer "más reyecillos de su pueblo y de su región".

Ortega ha defendido un plan hidrológico nacional que apueste por la "interconexión de todas las cuencas" para que, una vez hecha una reserva ecológica, "ni una sola gota de agua" quede sin enviarse a los territorios que la necesiten, en lugar de que "se esté desperdiciando por egoísmos y demagogias".

Ha anunciado que "muy pronto" revelarán sus candidatos a las elecciones autonómicas y que, a diferencia de otros partidos, van a ser los "primeros en señalar, querellarse y expulsar" a los que no sean honrados.

En el acto ha intervenido la cabeza de lista al Congreso por la Región, Lourdes Méndez, quien también ha denunciado al PP, por el que fue diputada nacional entre 2004 y 2011, por haber cedido a los postulados de izquierda en la reforma del Estatuto de Autonomía.

La expectación generada por el mitin ha provocado que unas doscientas personas no haya podido acceder al auditorio El Batel, ante las que Ortega ha improvisado un discurso de agradecimiento junto a las puertas del edificio.