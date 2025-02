Un oncólogo recomienda practicar un deporte que no se conoce en exceso para prevenir un cáncer: "Ni correr ni nada de esto"

La actividad física no es lo mismo que el deporte competitivo. La primera es para todos, mientras que el segundo es una cuestión de elección. Un ejercicio controlado es bueno para el cuerpo y para la mente.

Demostrados están los beneficios del movimiento para el control del peso, para evitar enfermedades cardiovasculares, para fortalecer los huesos y por supuesto para la mente. Con una pequeña dosis de actividad se mejorará la calidad del sueño e incluso se mejora el ánimo.

Pero en el entorno del día 4 de febrero, día del cáncer, es importante poner el foco en lo que se puede conseguir con el deporte en varios aspectos importantes relacionados con el cáncer. Así lo cuenta el presidente de la Asociación española contra el cáncer en Cartagena.

El ejercicio, fundamental para prevenir y ayudar en tratamientos de cáncer: “No hay que correr maratones”

Pablo Cerezuela habla de la actividad física en dos escenarios diferentes. "Nosotros creo que podemos hablar de dos escenarios. Uno es el escenario de la población general, población que no está afectada de cáncer y en el que el ejercicio, como otra serie de hábitos saludables, son recomendables, yo diría que necesarios. Hacer ejercicio, no fumar, como limitar ciertas actividades, como la exposición solar inadecuada o el consumo excesivo de alcohol".

menos predisposición a los tumores

Son recomendaciones, pero con resultados comprobados. "Y, por supuesto, hay una actividad que es absolutamente beneficiosa en muchísimos sentidos, que es el ejercicio físico y, entre otros sentidos, porque sí sabemos que las personas que hacen más ejercicio físico tienen menor influencia de tumores. Eso no quiere decir que obligatoriamente una persona que haga ejercicio vaya a evitar un tumor, pero sí que se está más sano y se está mejor si uno hace ejercicio. Ese sería un primer escenario, digamos, de una manera preventiva", explica el experto.

Se ha hablado mucho de si es bueno o no practicar deporte en pacientes diagnosticados con algún tipo de cáncer y su respuesta es rotunda. "El segundo escenario es el ejercicio físico en pacientes ya con cáncer. Evidentemente, esto hay que adaptarlo a la situación de cada paciente. No todo el mundo puede hacer todo, ni todo el mundo puede hacer lo mismo".

Si hay algo que es genérico y es que ayuda. "Hay un conocimiento creciente en nuestro medio en el que el ejercicio físico ayuda desde los problemas de recuperación, rehabilitación funcional, cuando hay cualquier cirugía, hasta problemas de asentamiento, de ánimo, incluso problemas sociales en que se encuentra un entorno que te acoge", indica el oncólogo.

La clave está en la adaptación. No hace falta correr maratones.

"Hay situaciones físicas, edades y condiciones particulares. Entonces, lo que es importante es adecuar la situación de cada cual al ejercicio que mejor puede llevar. Simplemente lo que es andar a un paso relativamente ligero, fíjate que no digo ni rápido, ligero, ya puede ser un buen ejercicio. Y eso es algo que puede hacer la mayoría de la gente, incluso diría la mayoría de los pacientes. Y después hay muchos tipos de ejercicio".

Pexels El tiro con arco ha demostrado múltiples beneficios

Hay disciplinas deportivas con beneficios específicos para ciertos pacientes. "Nosotros pusimos en marcha una actividad de Dragon Boat que está Incorporando a mucha gente y que no es un ejercicio ni de correr ni de nada de esto. Hay ejercicios como el tiro con arco o la marcha nórdica que también sabemos que es beneficiosa".

Hay además, perspectivas de mejora porque hay especialistas que se dedican específicamente a estudiar el tema. "Y después hay gente que se está especializando en estos temas y en Cartagena hay un servicio de rehabilitación y de asistencia terapéutica que están muy orientados en esto. Hay programas como Activa Suma, que orienta a los pacientes para hacer (ejercicio. Evidentemente se piden una serie de características, como digo, no todos pueden hacer todo, pero sí que se puede intentar adaptar el ejercicio a la persona en la mayoría de los pacientes".

"Es distinto que todos los pacientes tengan el mismo ejercicio, eso no se va a hacer ni es lo que se pretende. Lo que se pretende es adaptar ejercicios a pacientes en función de su situación, teniendo en cuenta que evidentemente podemos tener pacientes que no lo puedan utilizar, que no lo puedan hacer".

A veces el beneficio más simple es compartir esos ratos deportivos con gente que está pasando por lo mismo y que van generando una comunidad en la que luchar en equipo. Por eso, en el día mundial de la lucha contra el cáncer seguirán apostando por la práctica deportiva como vehículo para la mejora en la enfermedad y también para evitarla.