La ONCE dedica un cupón a la escritora cartagenera Carmen Conde

La ONCE ha presentado esta mañana en el Palacio Consistorial de Cartagena el cupón de la serie “Con nombre de mujer” que dedica a la escritora cartagenera Carmen Conde y que se sorteará el próximo 29 de abril.



Con esta serie de cupones ‘Con letra de mujer’, la ONCE quiere reconocer y reivindicar la figura de las escritoras a lo largo de la historia, según ha anunciado el Delegado de la ONCE en la Región, Juan Carlos Morejón, que acompañado de la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el concejal de Cultura, David Martínez, han dado a conocer el cupón conmemorativo, del que se pondrán a la venta cinco millones de cupones en 19.000 puntos de venta.



“Muchas mujeres no tuvieron fácil dedicarse a la Literatura y, algunas de ellas, se vieron obligadas a firmar con un pseudónimo masculino”, ha dicho Morejón, que asegura que ‘Con letra de mujer’ pretende difundir su figura literaria y personal y que sirva de reconocimiento a su labor.



La alcaldesa ha agradecido a la ONCE que se haya fijado “en nuestra gran escritora para esta serie y nos ayude a difundir su imagen”. Arroyo ha recordado que Carmen Conde fue un gran personaje de la literatura española y una figura relevante de la generación del 27. Ha destacado su compromiso con la educación, junto a su marido, el también poeta Antonio Oliver, con quien fundó la Universidad Popular de Cartagena, que en una segunda época, el ayuntamiento mantiene viva para continuar con su legado.



“Fue pionera en muchas cosas, entre ellas, la presencia de la mujer en la Academia de la Lengua. Es fácil entender que si fue la primera mujer en entrar en 270 años fue porque su nivel literario era irrefutable. Por esas dos dimensiones, la gran escritora y la maestra comprometida, los cartageneros mantenemos vivo su recuerdo y forma parte de nuestra vida cotidiana, sentada en un banco de la calle del Carmen”, según la alcaldesa.



Arroyo ha destacado el carácter social del sorteo, que va en beneficio de la integración de personas con discapacidad; y ha recordado la estrecha colaboración con la que trabaja el ayuntamiento con la ONCE para desarrollar programas en materia de accesibilidad, como la senda segura hacia la sede de la ONCE en Cartagena, o a implantar la tecnología para la seguridad en los semáforos o la información en las paradas de autobús.



El cupón de Carmen Conde se sorteará el próximo 29 de abril, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de Josefina Soria, otra poeta, íntima amiga de Carmen Conde. “Otra gran escritora que se afincó en Cartagena y que merece unirse a los homenajes de la ONCE a las mujeres escritoras, en esta tierra de grandes escritoras, también en la actualidad, como María Teresa Cervantes o María Dueñas”.