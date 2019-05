Once años de la Noche de los Museos de Cartagena

El Día Internacional de los Museos se celebra en todo el mundo desde 1977. La larga noche de los museos nació, bajo ese nombre, en la ciudad de Berlín ese mismo año. Desde entonces, otras muchas ciudades europeas como Cartagena se han sumado a la iniciativa.

El ayuntamiento de la ciudad portuaria supo hace once años convertir la celebración en un eveto cultural de alto nivel y participación que se mantiene hasta hoy.

Los espacios museísticos, centros turísticos y entidades, contarán con horarios especiales de apertura, ofreciendo al visitante un rico patrimonio cultural, histórico y arqueológico, durante todo el día y la noche y situando a Cartagena, una vez más, como el epicentro de la cultura en la Región.

En esta undécima edición, La Noche de los Museos cuenta con más de 200 actividades entre exposiciones y actuaciones y en las que cabe destacar 36 rutas y visitas guiadas, con un total de mil cien plazas; 34 exposiciones y más de 20 talleres infantiles.

Entre los diferentes espacios que conforman esta edición, cincuenta y cuatro en concreto, los asistentes encontrarán como novedades "la apertura del Anfiteatro Romano, que a la luz de la luna recuperará su antiguo esplendor y nos remontará a mediados del siglo I d. C -mostrando un espectáculo de combates entre gladiadores expertos convenientemente pertrechados y acompañados por danzarines de fuego- el Pabellón de Autopsias, las Puertas de San José, la Fundación Caja Mediterráneo o la Casa del Pueblo del Llano del Beal que este año recoge la exposición 'Cueva Victoria, la Joya del Pleistoceno', sobre el origen y evolución de este yacimiento".

Otra de las novedades, es la apertura gratuita durante el día del Augusteum y la Casa de la Fortuna que por problemas de aforo no abrirán durante la noche.

Con respecto a la combates de gladiadores en el Anfiteatro Romano, se acotará un espacio señalizado con carteles y con una buena iluminación para que los visitantes estén seguros. Las visitas a este lugar se realizarán por la mañana y por la tarde, en seis turnos de 30 personas, mientras que por la noche, se realizará el espectáculo de lucha y de baile con el fuego.

Los Carthagineses y Romanos repiten emplazamiento en el Muelle de Alfonso XII, que a través de más de veinte salas interpretativas darán a conocer al visitante la relación histórica de cada una de las Tropas y Legiones con las Fiestas. También, se conocerá el cartel oficial de la XXX edición de las Fiestas de Carthagineses y Romanos.

Una oferta cultural en la que tienen cabida una gran variedad de disciplinas artísticas tales como danza, teatro, música, performance y StreetArt entre otras, abriéndose, también, a la participación de bares y galerías, como son la Galería Bambara, el Taller de Enrique Navarro Carretero, el Club Athenas, CaféLab, 4.70, el Champanico, El Viejo Almacén y el Rincón del Perlita.

Los más pequeños podrán disfrutar de numerosos talleres como el de "'Escipición versus Aníbal. Comienza la Batalla', en el Museo del Teatro Romano, 'Crea tus cerámicas prehistóricas', en el Museo Arqueológico Municipal, '¿Creamos un graffiti?, en el MURAM o 'Alimentos viajeros', en el ARQUA".