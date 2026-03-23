El nutricionista Víctor Serrano da las claves ante la llegada de la astenia primaveral: "Abusar del café para recuperar la energía es un error, hay otros trucos"

Con la llegada de la primavera, muchas personas experimentan más cansancio, sueño, falta de concentración e incluso apatía. Este fenómeno, conocido popularmente como astenia primaveral, no es una enfermedad, sino una forma en la que el cuerpo se adapta a la nueva estación.

Según el nutricionista Víctor Serrano, los cambios en las horas de luz, las temperaturas y los horarios obligan a nuestro organismo a ajustarse, lo que puede manifestarse con estos síntomas y a través de la alimentación se pueden controlar para que sean más llevaderos.

El papel de la dieta para una energía estable

La alimentación juega un papel fundamental, aunque no hace magia. El experto señala que una dieta desordenada y rica en ultraprocesados facilita la aparición del 'bajón' primaveral. La clave, afirma, es comer mejor, no más: "No es cuestión de cantidad, sino de calidad". Mantener una rutina de comidas regulares y elegir bien los alimentos marca la diferencia para conseguir una energía más estable.

No es cuestión de cantidad, sino de calidad" Víctor Serrano Experto en nutrición

Para lograrlo, Serrano recomienda volver a lo sencillo: la comida real. Aconseja consumir hidratos de carbono de energía sostenida como la avena, las legumbres, el arroz integral o la patata. También es crucial incluir proteínas de calidad como el huevo, el pescado o el yogur, y una gran variedad de frutas y verduras para asegurar el aporte de vitaminas y antioxidantes.

Además, subraya la importancia de mantenerse bien hidratado bebiendo suficiente agua, porque a veces el cansancio es por la deshidratación.

COPE Víctor Serrano, experto en nutrición

Errores comunes y falsos mitos

Durante esta época, es habitual cometer ciertos errores en un intento por combatir el cansancio. Uno de los más frecuentes es abusar del café o recurrir a dulces y bollería, que provocan un pico de energía seguido de un bajón. Otro error es iniciar dietas muy restrictivas con la llegada del buen tiempo, lo que puede acarrear aún más fatiga. La escasa ingesta de agua es otro factor que a menudo se pasa por alto, pudiendo ser la causa principal de esa sensación de agotamiento.

Existen varios mitos extendidos, como pensar que "un suplemento vitamínico lo arregla todo". Serrano advierte de que no se deben tomar suplementos sin más y recomienda primero revisar la dieta y, si hay sospecha de carencia, realizar una analítica y consultar a un profesional. Tampoco las populares “dietas detox” son la solución, ya que "el cuerpo ya tiene sus propios sistemas para desintoxicar", explica.

Ideas prácticas para tus platos

Para el día a día, el nutricionista propone ideas concretas que aportan energía sin recurrir al azúcar rápido. Para desayunos o meriendas sugiere opciones como un yogur con fruta y frutos secos o una tostada integral con huevo y tomate. En las comidas principales, la recomendación es preparar platos completos pero ligeros, como una ensalada con legumbres y proteína o pescado con patatas y verduras. El objetivo es claro: "Comer ligero no es comer poco, sino comer de forma equilibrada".

Comer ligero no es comer poco, sino comer de forma equilibrada"

En resumen, para afrontar la astenia primaveral el experto destaca tres pilares fundamentales: un buen descanso con horarios regulares, una alimentación equilibrada sin buscar soluciones rápidas y la práctica de ejercicio físico. Si a pesar de seguir estos hábitos el cansancio es muy intenso o se alarga en el tiempo, la recomendación es acudir a un profesional para descartar otras causas.