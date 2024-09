Un nutricionista desvela el error que cometes al volver de vacaciones y que hace que no pierdas peso

La vuelta al cole cuesta y el regreso al mundo laboral también requiere cierto esfuerzo. Septiembre es un mes de cambio y se queda atrás un periodo en el que, además se han variado los horarios y la forma de comer. Es el mes en el que más gente acude a las consultas de los nutricionistas junto a las fechas posteriores a la Navidad.

Salvo los más metódicos con la alimentación, el que más y el que menos ha disfrutado de los maravillosos helados que no son solo para el verano, pero hay que empezar a controlar. También en muchos casos se modificó el horario de las cenas e incluso de irse a la cama. De ahí que sea un periodo de adaptación de nuevo a las rutinas nutricionales.

Víctor Serrano, dietista y nutricionista, ofrece unas pautas para deshacerse de forma sencilla y no muy dura los excesos del verano que refleja la báscula en el retorno a la normalidad y el primer cambio está en la propia nevera e incluso en los armarios.

ELIMINAR LOS PRODUCTOS QUE QUEDAN

El primer consejo es sencillo y es eliminar los restos del verano. "Muchos pacientes regresan después de las vacaciones con algunos kilos de más y ahora es el momento de compensar. El primer error que cometemos es seguir teniendo la despensa y la nevera llena de alimentos basura y de productos calóricos y si nos los comemos habrá más para quemar".

Así, que lo primero que recomienda es no tomarlos y a partir de ahí trabajar en volver a la normalidad, una forma de comer sana y equilibrada. Ocurre igual con los turrones navideños. "No hay que pensar en cojo un kilo y me lo quito. Conforme cogemos más grasa la piel se va estirando y da de sí y esa piel es sobrante y no se queda pegada al músculo. No hay que dejarlo para más adelante".

COPE

Fundamental es ir poco a poco. "Todo lo que se pierde rápido, se gana rápido, ya que en su mayoría es agua. Tenemos que marcar un plan que sirva para toda la vida en el que comer de todo, pero en sus cantidades adecuadas. Tenemos que saber lo que gastamos para adecuar las porciones de las cinco comidas que son recomendables".

En su ideal, cada comida debería llevar su ración justa de proteínas y carbohidratos ricos en fibra y así distribuir de una forma correcta los alimentos que se van a ingerir cada día. Obviamente, si hay kilos de más, hay que hacer restricciones específicas en las próximas semanas.

Dejar de comer o lanzarse a una actividad frenética no servirán de nada. "El ejercicio debe acompañar la restricción calórica o nos estancaremos. Gracias al deporte podremos incrementar el gasto de calorías y evitar que tengamos que quitar demasiadas".

El ejercicio es importante, pero también lo es el descanso. Durante el verano se trastornan los horarios y dormir las horas adecuadas no marca solo el humor. "Se ha comprobado que lo óptimo es dormir entre 7 y 9 horas, porque no descansar hace que se consuma más calorías, ya que se dispara el cortisol, que es la hormona que hace que se acumule más grasa corporal"

Incluir la fibra es un truco para estas fechas. "Es saciante y se puede hacer a través de la avena, del pan de centeno o incorporando verduras crudas en la comida y en la cena y tomar la fruta con piel". Otro paso clave es decir adiós a las azúcares que estimularán el apetito.