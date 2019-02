Nunatak, música para soñar

2018 ha sido un año especial para Nunatak. Su tercer disco 'Nunatak y el tiempo de los valientes' vio la luz y la semilla fue creciendo hasta ser nombrado mejor disco pop. Los galardones tienen más importancia si los recibes en tu casa y ese lo recogieron en el auditorio El Batel. Álex, batería del grupo, nos cuenta que hace 5 años que no tocan en Murcia. Les hace ilusión la cita de mañana en el Garaje Beat Club. Es díficil ser profeta en tierra propia, pero las actuaciones y los éxitos se disfrutan todavía más.

La Gira El Tiempo de los Valientes lleva a las principales salas de España un viaje de emociones musicales característico de sus directos, con canciones coreables y emocionantes y una energía que contagia al público desde el preciosismo hasta la euforia colectiva. Presentan sus Sesiones Valientes, unas versiones más desnudas de sus propios temas, que ponen en valor las canciones, con colaboraciones especiales, como las de Iván Ferreiro, Rafa Val y Nina de Juan, ya publicadas, y una serie de conciertos diferentes, con formatos distintos y variados, por toda España, que demuestran la versatilidad infinita de Nunatak haciendo de cada concierto una experiencia sonora y emocional única. "Es muy divertido, aunque sea más trabajo el preparar estos conciertos y está muy bien. Vamos a hacer unos acústicos por el norte y en estos últimos meses hemos ido presentado singles que son esa sesiones valientes con colaboraciones valientes". Pronto saldrá una nueva, nos adelanta Álex.

Mira hacia atrás y valora lo que han conseguido. "Recuerdas cosas con cariño. Te vas fuera de casa, a muchos kilómetros y hay gente que sabe tus canciones y la canta y te cuentan que tus canciones sonaron en sus bodas. No es tanto cuestión de números, sino de sensaciones porque le llegas a gente que no está en tu entorno". Es difícil el camino. "Es de locos. Hay que saber que la pretensión no puede ser triunfar si no es porque te apasiona el proceso desde la idea, las primeras grabaciones... si solo buscar triunfar te frustras y lo dejas".

El primer disco era más acústico e inocente, explica el batería.. "El segundo ya tenía más eléctrica y este tercero logra el equilibrio. Damos importancia a coros grupales y percusión. Es un punto de inflexión. Llegamos a más gente. Al presentarlo en los festivales de verano vimos que hay gente que solo nos conocía por este disco. Las letras son otimistas desde el principio. La diferencia es la intención de que sea más directo y entendible sin símiles abstractos y los mensajes llegan a más gente. Somos conscientes de lo que nos rodea y promulgamos la valentía de luchar cada día". Les encantaría vivir de la música, pero es muy difícil. "No solo por vivir de tus proyectos, sino por pensar solo en eso. Hay que hacer malabares para juntarnos a componer y nos damos cuenta que, con tiempo, las cosas fluyen mejor".

Llegar a Latinoamerica es uno de sus sueños. "Madrid en el palacio de deportes es el escenario que más gente diría , a mí personalmente me encantaría Latinoamerica. Tenemos planes para lanzar cosas. Cuando estuvimos en Nueva York vimos la buena comunicación y puede llegar a ser factible".

La música es terapeútica y para ellos es el instrumento para soñar, por lo que quieren ir a cumplir todos sus sueños.

PRÓXIMAS FECHAS

01 de febrero . Sala Garaje Beat Club (Murcia)

15 de febrero. Acústico . Sala Memphis (Gijon) - Acústico Ciclo Desperados

16 de febrero. Acústico Black Bird (Santander) - Acústico Ciclo Desperados

29 de marzo. Sala Studio 54 (León) - Ciclo Desperados

30 de marzo. La Ciudadela (Burgos) - Acústico Ciclo Desperados

5 de abril. Sala López (Zaragoza)

6 de abril. Sala Azkena (Bilbao)

27 de abril - Sala BUT (Madrid) - Ciclo Madtown

Todas las entradas en holanunatak.com